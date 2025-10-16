Российский турпоток в Японию с начала года вырос вдвое

Фото: АР/ТАСС

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Японию за девять месяцев 2025 года посетило 129,2 тысячи российских туристов, это вдвое больше, чем годом ранее, по данным Японской национальной туристской организации (JNTO).

"Из России в Японию за девять месяцев 2025 года въехали 129 200 человек, что превысило аналогичный показатель 2024 года на 102,4%. Тогда эта цифра составила 63 832 человека. В сентябре 2025 года российский турпоток в Японию составил 21 200 человек, что на 108,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года (10 187 человек)", - говорится в сообщении.

По статистике JNТO, общее число иностранных гостей, посетивших Японию за девять месяцев 2025 года, составило 31,65 млн, что на 17,7% выше показателей 2024 года.

Тройку лидеров по въезжающим за девять месяцев 2025 года возглавил Китай (7,5 млн), за ним следует Южная Корея (6,8 млн) и Тайвань (5 млн).