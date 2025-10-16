Запасы нефти в США выросли на 3,52 млн баррелей, сильнее прогнозов

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,52 млн баррелей - до 423,8 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали их повышения на 120 тысяч баррелей.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 10 октября, понизились на 267 тысяч баррелей, дистиллятов - упали на 4,53 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX нефть, снизились на 703 тысячи баррелей.