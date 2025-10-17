Индексы МосБиржи и РТС выросли на 3,2% в начале основной сессии на итогах разговора Путина и Трампа

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в пятницу вырос, отыгрывая итоги состоявшегося накануне телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, давшие надежду на ослабление геополитической напряженности и возможный прогресс в урегулировании конфликта вокруг Украины; сдерживающим фактором выступает проседающая нефть (фьючерс на Brent опустился ниже $60,6 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 3,2%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2690,94 пункта (+3,2%), индекс РТС - 1071,9 пункта (+3,2%); лидируют в росте акции "Юнипро" (+7,2%), "Аэрофлота" (+7,1%), "Русала" (+5,6%), "ММК" (+5,5%), МКБ (+5,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 октября, составляет 79,0839 руб. (+24,49 копейки).

Подорожали также акции "Татнефти" (+4,8%), АФК "Система" (+4,7%), "НОВАТЭКа" (+4,7%), "ВК" (+4,4%), "Московской биржи" (+4,1%), "Интер РАО" (+4%), "Т-Технологий" (+3,9%), "Газпрома" (+3,8%), "НЛМК" (+3,6%), МКПАО "Хэдхантер" (+3,6%), "Северстали" (+3,3%), "Сургутнефтегаза" (+3,3% и +2,1% "префы"), "АЛРОСА" (+3,2%), "ЛУКОЙЛа" (+2,9%), "Группы компаний ПИК" (+2,9%), "ФосАгро" (+2,8%), "Яндекса" (+2,8%), ВТБ (+2,7%), Сбербанка (+2,3% и +2,3% "префы"), "Норникеля" (+2,3%), "Роснефти" (+2%), "МТС" (+2%), ПАО "Полюс" (+1,7%).

Разговор Путина и Трампа

Трамп в четверг заявил, что в ходе телефонного разговора с Путиным ему удалось добиться значительного прогресса по украинскому урегулированию. "Я считаю, что большого прогресса удалось достигнуть в ходе сегодняшнего разговора", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп также сообщил, что намерен в пятницу обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне итоги своего телефонного разговора с Путиным. Кроме того, по словам Трампа, на следующей неделе страны организуют переговоры советников высокого уровня (делегацию США возглавит госсекретарь Марко Рубио), затем последует встреча лидеров двух стран в Будапеште, "чтобы увидеть, можем ли мы положить конец бесславной войне между Россией и Украиной".

По оценке Трампа, его встреча с Путиным в Будапеште, вероятно, произойдет через две недели. "Я бы сказал через две недели или как-то так. Довольно быстро", - ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста.

Также Трамп сообщил в четверг, что в разговоре с Путиным важное место занимала торговая тематика. "Мы также провели много времени, обсуждая, какой будет торговля между Россией и США, когда война с Украиной закончится", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Президент США заявил, что в настоящее время не хотел бы вводить санкции против России, и пообещал, что сообщит об этом лидерам Конгресса. "Сейчас не лучшее для этого время", - сказал он журналистам в Белом доме. По словам Трампа, в Сенате ранее в четверг заявляли о готовности принять законопроект об ограничительных мерах против РФ, так как не знали о содержании его разговора с Путиным. "Я поговорю с Конгрессом, сообщу им", - добавил президент США. При этом он подчеркнул, что по-прежнему не исключает ввода санкций в будущем. "Это останется одной из опций", - сказал он.

В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков сказал журналистам, что разговор между президентами РФ и США состоялся по инициативе российской стороны. "Особый акцент в ходе телефонного разговора был сделан на вопросах украинского кризиса. Владимир Путин дал подробные оценки сложившейся ситуации, подчеркнув заинтересованность российской стороны в достижении мирного политико-дипломатического решения", - сообщил помощник президента РФ.

Он также допустил, что контакты Путина и Трампа могут состояться в Будапеште. "Обсудили возможность проведения очередной личной встречи. Действительно, очень важный момент. Условлено, что представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован, например, в Будапеште", - сказал Ушаков. По его словам, Путин поддержал такую идею. "Будапешт первым упомянул президент Трамп, и наш президент сразу же поддержал идею проведения возможного саммита в этой европейской столице", - отметил помощник президента.

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", телефонный разговор президентов России и США стал главным событием четверга, оказавшим значительное позитивное влияние на ход торгов акциями. Индекс МосБиржи, реагируя на геополитическую разрядку, преодолел отметку 2600 пунктов, а затем и 2700 пунктов.

В пятницу акции ПАО "НоваБев Групп" (-5,4%, до 392 руб.) торгуются без дивидендов (20 руб. на бумагу за первое полугодие) и могут показать снижение на величину выплат. Кроме того, пятница - последний день для покупки акций компаний "Мать и Дитя" и "Евротранс" перед закрытием реестров акционеров с правом на промежуточные дивиденды. По акциям "Мать и Дитя" будет выплачено 42 руб. на акцию (доходность около 3,5%), акционеры "Евротранс" получат дивиденд в размере 8,18 руб. на акцию (доходность 5,8%), отметили аналитики.

Следующая неделя также обещает быть насыщенной событиями, которые могут повлиять на рыночные настроения. Ожидаются заседание Банка России по ключевой ставке, а также переговоры делегаций советников России и США. Эти события, безусловно, станут ключевыми для рынка и могут спровоцировать повышенную волатильность, полагают эксперты "Цифра брокер".

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов полагает, что в пятницу индекс МосБиржи может перейти к волатильной проторговке района 2700 пунктов.

Накануне на рынке состоялось впечатляющее ралли - индекс МосБиржи взлетел на 7%, выше 2700 пунктов, при крайне высокой торговой активности. Резкий рост рынка и ключевых "фишек" был обусловлен геополитическим позитивом и усилен техническими факторами - сильной перепроданностью рынка. Триггером выступил неожиданно состоявшийся телефонный разговор президентов России и США, по отзывам сторон, продуктивный, по итогам которого было принято решение подготовить и провести личную встречу. Очередное улучшение на геополитическом треке, улучшающее и виды на ставку ЦБ РФ, способствовало мощной волне закрытия "коротких" позиций в бумагах и набору краткосрочных "лонгов".

"Пока характеризуем вчерашний прилив оптимизма на рынке как коррекционный отскок, высота которого будет зависеть от новостного фона. Сегодня ждем, что оптимизм ослабнет: после бурного роста участники рынка перейдут к ожиданию новой порции новостей из США, способных позволить более четко оценить возможности скорого прогресса в украинском урегулировании. Так что волатильность, видимо, останется высокой. Целевым по индексу МосБиржи видим диапазон 2650-2750 пунктов, уход ниже возможен лишь при явном негативе", - считает Локтюхов.

Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что геополитика продолжит поддерживать рублевые активы.

"Настоящий "белый лебедь" прилетел на российский рынок акций - президенты РФ и США провели телефонный разговор и планируют встретиться в ближайшем будущем. Стоит отметить такие комментарии Трампа, как то, что сейчас не время вводить новые санкции, а "томагавки" Штатам самим нужны", - отметил эксперт.

Во многом бурный рост был вызван закрытием "шортов", а в пятницу, судя по утренним торгам, часть инвесторов решила зафиксировать прибыль - индекс МосБиржи опустился ниже 2700 пунктов. Эта коррекционная тенденция может на какое-то время быть усилена в ходе основных торгов. Но в целом, ожидания встречи президентов США и России будут поддерживать российский рынок акций и облигаций - вновь появилась надежда на относительно скорое урегулирование украинского вопроса. В такой ситуации открытие "шортов" выглядит рискованным, считает Антонов.

В США накануне основные индексы акций снизились на 0,5-0,7%, растеряв рост начала сессии. Давление на котировки оказали опасения в отношении проблемных кредитов в региональных банках и очередной виток напряженности в торговых отношениях США и Китая.

Трамп в среду заявил журналистам в Белом доме, что два государства находятся в состоянии торговой войны. "У нас действуют 100%-е пошлины, - сказал он. - Если бы у нас не было пошлин, у нас бы не было защиты. Они использовали пошлины по отношению к нам".

Торговая напряженность повышает неопределенность в американской экономике и увеличивает понижательные риски для ее роста, заявил член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Стивен Миран. "Если денежно-кредитная политика остается такой ограничительной, как сейчас, а по экономике бьет подобный шок, это значительно усиливает негативные последствия такого шока", - сказал он в интервью Fox Business.

Он отметил, что предпочел бы снижение процентной ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) на заседании американского центробанка 28-29 октября, однако это вряд ли произойдет. "Думаю, в этом году ситуация, скорее всего, располагает к трем снижениям по 25 б.п. каждое", - заявил Миран. Федрезерв уже снизил ставку на 25 б.п. в сентябре, а до конца года ему предстоят еще два заседания.

Другой член совета управляющих - Кристофер Уоллер - сказал, что не поддержит снижение ставки на 50 б.п., учитывая смешанные сигналы о состоянии экономики США. По его словам, рынок труда в последние месяцы демонстрирует признаки ослабления, а экономический рост остается сильным. Вместе с тем он заявил, что поддерживает "дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики".

Кроме того, в Штатах продолжается так называемый шатдаун - приостановка работы правительства из-за проблем с финансированием, в связи с которой не публикуются важные статданные.

Азиатские рынки акций

В Азии в пятницу также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,4%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi подрос на 0,01%, китайский Shanghai Composite просел на 2%, гонконгский Hang Seng теряет 2,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,6-1%) на фоне ослабления аппетита к риску в связи с повышенной напряженностью в торговой сфере и продолжающимся шатдауном в США.

Безработица в Южной Корее в сентябре снизилась до 2,5% с августовских 2,6%, сообщило в пятницу статистическое ведомство страны. Число рабочих мест увеличилось на 312 тыс. - максимально за 19 месяцев.

Рынки материкового Китая и Гонконга завершают неделю существенным снижением в связи с эскалацией торговой войны Пекина и Вашингтона. Ожидается, что Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся в Южной Корее позднее в этом месяце, чтобы попытаться снизить напряженность.

Инвесторы ждут очередного заседания ЦК Компартии КНР, на котором будет обсуждаться, в частности, план развития страны на следующие 5 лет. Заседание пройдет 20-23 октября.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены проседают, обновляя минимумы с начала мая.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в пятницу составила $60,58 за баррель (-0,8% и -1,4% в четверг), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $57,0 за баррель (-0,8% и -1,4% накануне).

Инвесторы оценивают заявление Трампа о его возможной встрече с Путиным после российско-американских переговоров на уровне советников. Трамп предположил в четверг, что такая встреча может состояться в Будапеште примерно через две недели. Президент США также сообщил, что в настоящее время не хотел бы вводить санкции против России.

Эти новости ослабили опасения рынка относительно стабильности предложения, возникшие после сообщений главы Белого дома о готовности Дели отказаться от российских поставок нефти. В случае отказа от импорта из РФ Индии пришлось бы закупать нефть из других источников.

Министерство энергетики США сообщило накануне, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,52 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их повышения на 120 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина уменьшились на 267 тыс. баррелей, дистиллятов - на 4,53 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 703 тыс. баррелей.