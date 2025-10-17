Рубль на "Мосбирже" дешевеет к юаню в рамках коррекции

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В пятницу утром на "Московской бирже" рубль дешевеет к юаню в рамках коррекции после сильного роста курса в предыдущие дни.

За первую минут торгов юань подорожал на 9,2 копейки, до 11,2895 рубля. При этом юань оказался на 22,72 копейки выше уровня действующего официального курса.

Вероятно продолжение восстановительной динамики основных мировых валют на торгах в пятницу, в ближайшие сессии пара юань/рубль продолжит движение в диапазоне 11-11,5 рублей с постепенным смещением к его верхней границе, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Рост предложения, оказывавший на валюты давление в первой половине текущей недели, на наш взгляд, является временным фактором поддержки рубля. И в дальнейшем на первый план выйдут фундаментальные факторы, что будет способствовать его ослаблению, - пишет эксперт в комментарии. - Так, в ближайшие сессии пара юань/рубль продолжит движение в диапазоне 11-11,5 рублей и постепенно будет смещаться к его верхней границе. Отметим, что до конца осени мы ожидаем возвращения юаня в диапазон 11,5-12 рублей, который, по нашим оценкам, оправдан с точки зрения факторов спроса и предложения, с преодолением к концу 2025 года его верхней границы".

Цены на нефть продолжают снижаться утром в пятницу после падения до минимумов с 5 мая по итогам торгов в четверг.

К 10:05 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,79% до $60,57 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,82%, до $56,99 за баррель.

Инвесторы оценивают заявление президента США Дональда Трампа о его возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным после российско-американских переговоров на уровне советников. Трамп предположил в четверг, что такая встреча может состояться в Будапеште примерно через две недели. Президент США также сообщил, что в настоящее время не хотел бы вводить санкции против России.

Эти новости ослабили опасения рынка относительно стабильности предложения, возникшие после сообщений главы Белого дома о готовности Дели отказаться от российских поставок нефти. В случае отказа от импорта из РФ Индии пришлось бы закупать нефть из других источников.

Министерство энергетики США сообщило накануне, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,52 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их повышения на 120 тысяч баррелей, по данным Trading Economics. Товарные запасы бензина уменьшились на 267 тыс. баррелей, дистиллятов - на 4,53 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 703 тысячи баррелей.