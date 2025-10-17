Поиск

BYD отзовет в Китае более 115 тысяч машин из-за возможных проблем с безопасностью

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Китайская BYD отзывает в стране более 115 тысяч машин из-за возможных проблем с безопасностью, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные Государственного управления рыночного регулирования Китая (State Administration for Market Regulation, SAMR).

После расследования SAMR компания отзывает около 44,5 гибридов серии Tang, выпущенных в период с 29 марта 2015 года по 28 июля 2017 года, и около 71,2 тысячи полностью электрических Yuan Pro, произведенных с 6 февраля 2021 года по 5 августа 2022 года.

По данным SAMR, в гибридах обнаружены проблемы с конструкцией компонентов, из-за которых в крайнем случае могут сгореть печатные платы.

В полностью электрических моделях имеются проблемы производственного характера, которые могут привести к снижению производительности аккумулятора.

