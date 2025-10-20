Фондовые индексы США в пятницу выросли, рынок оценивал заявления Трампа про КНР

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли на фоне позитивной реакции инвесторов на заявления президента США Дональда Трампа, которые смягчили опасения относительно дальнейшей эскалации торговой войны с Китаем, сообщает Trading Economics.

Трамп сказал, что верит в развитие торговых отношений с Китаем в положительном ключе, однако для этого двум странам будет необходимо заключить справедливое торговое соглашение. "Я думаю, все будет хорошо, но для этого мы должны заключить честную сделку", - заявил он в интервью телеканалу Fox News в пятницу.

Президент США также подтвердил, что через пару недель встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее, где будет проходить саммит АТЭС.

Лидерами подъема стали акции производителей потребительских товаров и представителей энергетического и финансового секторов.

American Express Co. в третьем квартале увеличила выручку на 11% в годовом выражении - до рекорда. Котировки акций одного из лидеров американского рынка пластиковых карт взлетели на 7,3%, что стало самым значительным ростом среди компонентов Dow Jones.

Fifth Third Bancorp в июле-сентябре увеличил чистую прибыль на 14,3%. Цена бумаг регионального банка повысилась на 1,3%.

Акции Zions Bancorporation и Western Alliance подорожали на 5,8% и 3,1% соответственно, восстанавливаясь после существенного снижения по итогам предыдущих торгов. Стоимость бумаг других региональных банков также выросла, в том числе Capital One Financial Corp. - на 4%, Truist Financial - на 3,7%, Synchrony Financial - на 1,8%.

Акции Kenvue Inc. подскочили в цене на 8,4% и стали лидером подъема среди компаний из S&P 500. Это было обусловлено коррекцией после падения в четверг.

Котировки бумаг Apple Inc. увеличились на 2%, Tesla - на 2,5%, Estee Lauder Cos. - на 4,1%, International Business Machines - на 1,9%, Coca-Cola Co. - на 1,3%, Procter & Gamble Co., Walmart Inc. и Home Depot Inc. - на 1,2%, Nvidia Corp. - на 0,8%, Boeing Co. - на 0,5%, Microsoft Corp. - на 0,4%, Alphabet Inc. - на 0,7%.

В то же время цена акций SLB (бывшая Schlumberger) снизилась на 0,9%. Нефтесервисная компания в июле-сентябре снизила чистую прибыль на 27%, выручку - на 3%, хотя оба показателя оказались лучше ожиданий экспертов.

Бумаги Newmont Corp. подешевели на 7,6%, Oracle Corp. - на 6,9%, Bank of New York Mellon Corp. - на 0,7%, Eli Lilly - на 2%, Caterpillar - на 2,6%, Salesforce Inc. - на 1,2%, Amazon.com Inc. - на 0,7%, Moderna Inc. - на 4,2%, Albemarle Corp. - на 2,7%.

Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 238,37 пункта (на 0,52%) и достиг 46190,61 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов выросло на 34,94 пункта (на 0,53%) - до 6664,01 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 117,44 пункта (на 0,52%) и завершил сессию на отметке 22679,97 пункта.

За прошедшую неделю S&P 500 вырос на 1,7%, Dow Jones - на 1,6%, Nasdaq - на 2,1%.