Бахрейнская Bapco объявила форс-мажор по операциям после атаки на ее НПЗ

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Бахрейнская нефтяная госкомпания Bapco Energies объявила форс-мажор по операциям после удара по ее нефтеперерабатывающему комплексу.

"Bapco объявляет форс-мажор по операциям группы, которые пострадали от продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке и недавней атаки на НПЗ компании", - говорится в сообщении Bapco.

Компания отметила, что все потребности внутреннего рынка полностью обеспечены, и перебоев во внутренних поставках не будет благодаря заранее подготовленным мерам.

