Поиск

Европейские рынки акций падают, Stoxx Europe 600 на минимуме с ноября 2025 года

Европейские рынки акций падают, Stoxx Europe 600 на минимуме с ноября 2025 года
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы резко снижаются в понедельник на фоне общего ухода от риска на мировых рынках в связи с эскалацией ближневосточного конфликта.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 опустился до минимума с ноября 2025 года, по данным на 12:35 мск он составил 585,84 пункта (-2,15%).

Британский FTSE 100 теряет 1,73%, итальянский FTSE MIB - 2,45%, германский DAX - 2,3%, испанский IBEX 35 - 2,52%, французский CAC 40 - 2,39%.

Война США и Израиля против Ирана привела к скачку цен на нефть до максимумов с 2022 года, в понедельник стоимость как Brent, так и WTI поднималась выше $119 за баррель. Это способствует росту опасений усиления инфляции и спада глобальной экономической активности, а также снижает ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ведущими мировыми ЦБ.

Трейдеры ждут двух повышений ключевых процентных ставок Европейским центральным банком по 25 базисных пунктов (б.п.) в 2026 году, тогда как еще в пятницу ожидалось, что ставки будут увеличены лишь один раз, пишет Bloomberg. В настоящее время рынок закладывает первый подъем ставки ЕЦБ уже в июне.

Вероятность повышения базовой ставки Банком Англии до конца текущего года оценивается трейдерами в 70%. На прошлой неделе рынок ожидал, что британский регулятор продолжит снижать ставку в этом году.

Цены на нефть откатились вниз в ходе торгов на сообщении о том, что министры финансов государств G7 обсудят возможность коллективного высвобождения нефти из стратегических резервов при координации Международного энергетического агентства. Brent торгуется около отметки в $107 за баррель, WTI - около $104 за баррель.

Затяжной военный конфликт на Ближнем Востоке ударит по рынкам и экономикам, а также может создать неожиданные вызовы, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Она отметила, что новые потрясения могут возникнуть даже после завершения конфликта.

"В этой новой глобальной среде нужно думать о немыслимом и готовиться к этому", - заявила Георгиева.

Лидерами снижения в Stoxx Europe 600 в понедельник являются акции сталелитейных компаний, в том числе voestalpine AG (-10,8%), ArcelorMittal (-8,3%), Thyssenkrupp (-6,5%).

Резко дешевеют бумаги Anglo American (-6,3%), Antofagasta (-6,1%), Glencore (-2,3%), Fresnillo (-2,6%).

В число лидеров спада в Лондоне, помимо горнодобывающих компаний, входят акции промышленного холдинга Rolls-Royce (-4,9%), банка Barclays (-4,9%), застройщика Persimmon (-4,5%).

В Германии заметно дешевеют бумаги Deutsche Lufthansa (-4,7%), Siemens Energy (-4,6%), Infineon Technologies (-3,9%), во Франции - акции Schneider Electric (-4%), Airbus (-4%), Societe Generale (-3,8%).

Котировки бумаг нефтяных компаний повышаются, в том числе BP - на 1%, Shell - на 2%, Eni - на 0,5%, Repsol - на 0,4%.

FTSE LSEG Stoxx Europe 600
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Венгрия призвала ЕС отменить эмбарго на импорт газа и нефти из РФ

 Венгрия призвала ЕС отменить эмбарго на импорт газа и нефти из РФ

Европейские рынки акций падают, Stoxx Europe 600 на минимуме с ноября 2025 года

 Европейские рынки акций падают, Stoxx Europe 600 на минимуме с ноября 2025 года

Бахрейнская Bapco объявила форс-мажор по операциям после атаки на ее НПЗ

FT узнала о планах G7 обсудить совместное высвобождение нефти из стратегических резервов

 FT узнала о планах G7 обсудить совместное высвобождение нефти из стратегических резервов

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 2,2%

Цены на нефть взлетели более чем на 26%, Brent поднималась выше $119 за баррель

Нефтяной танкер подвергся удару беспилотника в Ормузском проливе

Глава Минфина США допустил дальнейшее ослабление санкций против нефти из России

Цена Brent превысила $92 за баррель, WTI выше $90

 Цена Brent превысила $92 за баррель, WTI выше $90

Цена Brent превысила $91 за баррель
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 538 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8602 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });