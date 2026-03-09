Европейские рынки акций падают, Stoxx Europe 600 на минимуме с ноября 2025 года

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы резко снижаются в понедельник на фоне общего ухода от риска на мировых рынках в связи с эскалацией ближневосточного конфликта.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 опустился до минимума с ноября 2025 года, по данным на 12:35 мск он составил 585,84 пункта (-2,15%).

Британский FTSE 100 теряет 1,73%, итальянский FTSE MIB - 2,45%, германский DAX - 2,3%, испанский IBEX 35 - 2,52%, французский CAC 40 - 2,39%.

Война США и Израиля против Ирана привела к скачку цен на нефть до максимумов с 2022 года, в понедельник стоимость как Brent, так и WTI поднималась выше $119 за баррель. Это способствует росту опасений усиления инфляции и спада глобальной экономической активности, а также снижает ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ведущими мировыми ЦБ.

Трейдеры ждут двух повышений ключевых процентных ставок Европейским центральным банком по 25 базисных пунктов (б.п.) в 2026 году, тогда как еще в пятницу ожидалось, что ставки будут увеличены лишь один раз, пишет Bloomberg. В настоящее время рынок закладывает первый подъем ставки ЕЦБ уже в июне.

Вероятность повышения базовой ставки Банком Англии до конца текущего года оценивается трейдерами в 70%. На прошлой неделе рынок ожидал, что британский регулятор продолжит снижать ставку в этом году.

Цены на нефть откатились вниз в ходе торгов на сообщении о том, что министры финансов государств G7 обсудят возможность коллективного высвобождения нефти из стратегических резервов при координации Международного энергетического агентства. Brent торгуется около отметки в $107 за баррель, WTI - около $104 за баррель.

Затяжной военный конфликт на Ближнем Востоке ударит по рынкам и экономикам, а также может создать неожиданные вызовы, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Она отметила, что новые потрясения могут возникнуть даже после завершения конфликта.

"В этой новой глобальной среде нужно думать о немыслимом и готовиться к этому", - заявила Георгиева.

Лидерами снижения в Stoxx Europe 600 в понедельник являются акции сталелитейных компаний, в том числе voestalpine AG (-10,8%), ArcelorMittal (-8,3%), Thyssenkrupp (-6,5%).

Резко дешевеют бумаги Anglo American (-6,3%), Antofagasta (-6,1%), Glencore (-2,3%), Fresnillo (-2,6%).

В число лидеров спада в Лондоне, помимо горнодобывающих компаний, входят акции промышленного холдинга Rolls-Royce (-4,9%), банка Barclays (-4,9%), застройщика Persimmon (-4,5%).

В Германии заметно дешевеют бумаги Deutsche Lufthansa (-4,7%), Siemens Energy (-4,6%), Infineon Technologies (-3,9%), во Франции - акции Schneider Electric (-4%), Airbus (-4%), Societe Generale (-3,8%).

Котировки бумаг нефтяных компаний повышаются, в том числе BP - на 1%, Shell - на 2%, Eni - на 0,5%, Repsol - на 0,4%.