Поиск

FT узнала о планах G7 обсудить совместное высвобождение нефти из стратегических резервов

FT узнала о планах G7 обсудить совместное высвобождение нефти из стратегических резервов
Фото: Lars Penning/picture alliance via Getty Images

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Министры финансов государств G7 обсудят возможность коллективного высвобождения нефти из стратегических резервов, координируемого Международным энергетическим агентством (МЭА), пишет Financial Times.

Цены на нефть в понедельник взлетели до максимумов с 2022 года, превысив отметку в $119 за баррель на фоне военных действий на Ближнем Востоке.

По данным источников FT, министры G7 и глава МЭА Фатих Бироль проведут экстренное совещание в понедельник для обсуждения сложившейся ситуации.

Три страны G7, включая США, уже высказались в поддержку идеи высвобождения нефти из резервов, отмечают источники.

Тридцать две страны, являющиеся членами МЭА, держат стратегические запасы нефти в рамках коллективной системы реагирования на чрезвычайные ситуации, созданной для преодоления кризисов на нефтяном рынке. Страны-участницы МЭА располагают более чем 1,2 млрд баррелей стратегических запасов нефти.

По словам одного из источников, ряд американских чиновников считает уместным высвобождение 300-400 млн баррелей, то есть 25-30% резервов.

G7 МЭА США Фатих Бироль нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

FT узнала о планах G7 обсудить совместное высвобождение нефти из стратегических резервов

 FT узнала о планах G7 обсудить совместное высвобождение нефти из стратегических резервов

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 2,2%

Цены на нефть взлетели более чем на 26%, Brent поднималась выше $119 за баррель

Нефтяной танкер подвергся удару беспилотника в Ормузском проливе

Глава Минфина США допустил дальнейшее ослабление санкций против нефти из России

Цена Brent превысила $92 за баррель, WTI выше $90

 Цена Brent превысила $92 за баррель, WTI выше $90

Цена Brent превысила $91 за баррель

Компании РФ перенаправят часть поставляемого в Европу СПГ на другие рынки

Цена Brent превысила $90 за баррель впервые с апреля 2024 года

Спрос россиян на турпоездки упал почти на всех направлениях
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 530 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8599 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });