FT узнала о планах G7 обсудить совместное высвобождение нефти из стратегических резервов

Фото: Lars Penning/picture alliance via Getty Images

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Министры финансов государств G7 обсудят возможность коллективного высвобождения нефти из стратегических резервов, координируемого Международным энергетическим агентством (МЭА), пишет Financial Times.

Цены на нефть в понедельник взлетели до максимумов с 2022 года, превысив отметку в $119 за баррель на фоне военных действий на Ближнем Востоке.

По данным источников FT, министры G7 и глава МЭА Фатих Бироль проведут экстренное совещание в понедельник для обсуждения сложившейся ситуации.

Три страны G7, включая США, уже высказались в поддержку идеи высвобождения нефти из резервов, отмечают источники.

Тридцать две страны, являющиеся членами МЭА, держат стратегические запасы нефти в рамках коллективной системы реагирования на чрезвычайные ситуации, созданной для преодоления кризисов на нефтяном рынке. Страны-участницы МЭА располагают более чем 1,2 млрд баррелей стратегических запасов нефти.

По словам одного из источников, ряд американских чиновников считает уместным высвобождение 300-400 млн баррелей, то есть 25-30% резервов.