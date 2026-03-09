Венгрия призвала ЕС отменить эмбарго на импорт газа и нефти из РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Европейский союз на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, спровоцировавшем рост цен на энергоносители, должен отменить эмбарго на импорт нефти и газа из России, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Европа особенно уязвима, поскольку ЕС уже запретил импорт российских энергоносителей. Теперь конфликт на Ближнем Востоке также сокращает мировые поставки. Когда предложение сокращается, цены растут. Поэтому Европа сталкивается с риском резкого повышения цен", - написал Сийярто в социальной сети X.

Он отметил, что, если санкции на российские энергоресурсы останутся в силе, то это нанесет серьезный вред экономике ЕС.

"Основное внимание следует уделять защите интересов европейцев, а не идеологии", - подчеркнул глава венгерского МИД.

Как сообщалось, в октябре 2025 года ЕС принял 19-й пакет санкций в отношении РФ, предполагающий запрет на покупку СПГ. Первый этап вступит в силу 25 апреля 2026 года и коснется только годовых контрактов. Полное эмбарго ожидается 1 января 2027 года.

Кроме того, ЕС принял директиву, запрещающую импортировать российский газ в целом: запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступает в силу также с 25 апреля текущего года, по краткосрочным контрактам на поставку трубопроводного газа - с 17 июня 2026 года.

Если речь идет о долгосрочном контракте на поставку трубопроводного газа, который заключен до 17 июня 2025 года и не менялся, его исполнение разрешено до 30 сентября 2027 года, если это СПГ-контракт - до 1 января 2027 года.

Планы Еврокомиссии также предусматривают разработку законопроекта по отказу от импорта российской нефти к концу 2027 года.

Венгрия из-за своего географического положения - страна не имеет выходов к морю - последовательно выступает за возможность импортировать российские ресурсы, в то время как большинство остальных членов Евросоюза от них уже отказались.

Цены на нефть в понедельник взлетели до максимумов с 2022 года, превысив отметку в $119 за баррель на фоне военных действий на Ближнем Востоке.