Рост розничных продаж и промпроизводства в Китае в сентябре превысил прогнозы

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Промышленное производство в Китае в сентябре увеличилось на 6,5% в годовом выражении, по данным Государственного статистического управления (ГСУ).

Таким образом, рост ускорился с 5,2% в августе. При этом аналитики ожидали снижения темпов подъема до 5%, сообщает Trading Economics.

Розничные продажи в КНР в прошлом месяце повысились на 3% в годовом выражении (в августе - на 3,4%). Эксперты прогнозировали увеличение на 2,9%.

Инвестиции в основные активы в январе-сентябре сократились на 0,5% относительно аналогичного периода 2024 года. Предполагался подъем на 0,2%.

Новость дополняется