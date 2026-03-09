Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 2,2%

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник раллирует вслед за нефтью (фьючерс на Brent взлетел выше $115 за баррель) из-за эскалации напряженности вокруг Ирана. Индекс IMOEX2 взлетел выше 2900 пунктов, обновив максимум с сентября 2025 года.

К 07:02 МСК индекс МосБиржи составил 2922,29 пункта (+2,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 марта, составляет 79,15 руб. (+0,96 рубля).

Лидировали акции "ЛУКОЙЛа" (+7,2%), "Сургутнефтегаза" (+5,7% и +2,9% "префы").

На нефтяном рынке стоимость майского фьючерса на Brent взлетела до $115,9 за баррель (+25%), апрельская цена фьючерса на WTI - до $115,2 за баррель (+26,7%).

Власти Саудовской Аравии заявили, что Иран понесет "большой урон", если продолжит нападать на арабские государства.

"Иран продолжает свою агрессию, основываясь на надуманных предлогах, лишенных какой-либо фактической основы", - заявили в МИД королевства.

Ранее министерство обороны Саудовской Аравии заявило, что утром в понедельник вооруженные силы страны уничтожили два беспилотника, нацеленных на обширное нефтяное месторождение Шайба.

В США в минувшую пятницу индексы акций снизились на 1-1,6%, внимание инвесторов было сосредоточено на статданных и ближневосточном конфликте.

Фактически полное прекращение движения судов в Ормузском проливе на фоне обмена ударами между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой привело к скачку цен на нефть, поскольку через эту артерию проходит около 20% ее мировых поставок. Добыча на Ближнем Востоке также сокращается.

Повышенные цены на нефть, в свою очередь, омрачают перспективы американской экономики.

В Азии в понедельник также наблюдается негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 6,6%, австралийский индекс ASX Australia - на 3,2%, южнокорейский Kospi - на 8%, гонконгский Hang Seng - на 2,6%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 2-2,3%).