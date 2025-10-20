Поиск

Kering продает L'Oreal сегмент товаров для красоты за 4 млрд евро

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Французская холдинговая компания Kering SA, владеющая Gucci и другими модными брендами, договорилась о продаже сегмента товаров для красоты за 4 млрд евро компании L'Oreal, говорится в сообщении продавца.

Это крупнейшая сделка в истории L'Oreal.

Она будет оплачена денежными средствами. Ее закрытие ожидается в первом полугодии 2026 года.

В рамках сделки L'Oreal получит линейку парфюма Creed, а также права на разработку парфюмерной продукции и товаров для красоты под марками Gucci, Bottega Veneta и Balenciaga по 50-летней эксклюзивной лицензии.

L'Oreal также будет выплачивать Kering роялти за использование лицензированных марок.

Gucci L'Oreal Kering Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цены на нефть снижаются, Brent торгуется по $61 за баррель

Оренбургский ГПЗ после атаки БПЛА временно прекратил прием сырого газа с Карачаганака

Повышение утильсбора не затронет всех импортеров, приобретших машины до вступления в силу новой нормы

Повышение утильсбора не затронет всех импортеров, приобретших машины до вступления в силу новой нормы

"ВСМПО-Ависма" с 1 декабря планирует перевести административный персонал на 4-дневку

"ВСМПО-Ависма" с 1 декабря планирует перевести административный персонал на 4-дневку

"Газпром" подал к Linde иск в суд РФ о возмещении вреда

"Газпром" подал к Linde иск в суд РФ о возмещении вреда

Рубль в пятницу сильно упал в паре с юанем, растеряв весь рост предыдущих сессий

Рубль в пятницу сильно упал в паре с юанем, растеряв весь рост предыдущих сессий

Apple будет транслировать "Формулу-1" в США на эксклюзивных правах

Биржевые цены на летнее и межсезонное ДТ упали более чем на 4% на фоне сезонного снижения спроса

"Газпром" зафиксировал новый рекорд суточных поставок газа в КНР по "Силе Сибири"

"Газпром" зафиксировал новый рекорд суточных поставок газа в КНР по "Силе Сибири"

Госдуме предложили увеличить упрощенные выплаты по европротоколу с 200 до 300 тысяч рублей

Госдуме предложили увеличить упрощенные выплаты по европротоколу с 200 до 300 тысяч рублей
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2467 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7389 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });