Kering продает L'Oreal сегмент товаров для красоты за 4 млрд евро

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Французская холдинговая компания Kering SA, владеющая Gucci и другими модными брендами, договорилась о продаже сегмента товаров для красоты за 4 млрд евро компании L'Oreal, говорится в сообщении продавца.

Это крупнейшая сделка в истории L'Oreal.

Она будет оплачена денежными средствами. Ее закрытие ожидается в первом полугодии 2026 года.

В рамках сделки L'Oreal получит линейку парфюма Creed, а также права на разработку парфюмерной продукции и товаров для красоты под марками Gucci, Bottega Veneta и Balenciaga по 50-летней эксклюзивной лицензии.

L'Oreal также будет выплачивать Kering роялти за использование лицензированных марок.