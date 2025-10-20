Kering продает L'Oreal сегмент товаров для красоты за 4 млрд евро
Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Французская холдинговая компания Kering SA, владеющая Gucci и другими модными брендами, договорилась о продаже сегмента товаров для красоты за 4 млрд евро компании L'Oreal, говорится в сообщении продавца.
Это крупнейшая сделка в истории L'Oreal.
Она будет оплачена денежными средствами. Ее закрытие ожидается в первом полугодии 2026 года.
В рамках сделки L'Oreal получит линейку парфюма Creed, а также права на разработку парфюмерной продукции и товаров для красоты под марками Gucci, Bottega Veneta и Balenciaga по 50-летней эксклюзивной лицензии.
L'Oreal также будет выплачивать Kering роялти за использование лицензированных марок.