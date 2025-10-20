Рубль утром укрепляется в паре с юанем несмотря на падение нефти

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань снижается на Московской бирже утром в понедельник, рубль растет несмотря на падение нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,339 руб. (-4,1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,45 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Геополитическое потепление играет против рубля, говорится в комментарии эксперта "БКС Экспресс" Михаила Зельцера. "Рубль в последние дни быстро снижался, инвалюты отбивали потери последних недель - с четверга курсы подскочили на 4%, - отмечает аналитик. - Восстановление курсов позитивно для бумаг экспортеров из индекса Московской биржи. Валютный фактор снижает негатив от октябрьского провала нефти и газа. До конца года курсы видятся еще выше, и доллар может вернуться на уровни над 85 руб./$1, евро может быть у 100 руб./EUR, юань - к 12 руб. Геополитическое потепление играет скорее против рубля, поскольку растут ожидания нормализации импорта. А экспорт может снизиться в ближайшие месяцы на фоне срабатывания эффекта временного лага между поставкой сырья и оплатой - пока же шел приток валюты за более дорогой баррель".

Цены на нефть

Цены на нефть снижаются утром в понедельник после умеренного роста по итогам торгов в пятницу.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по московскому времени составила $60,79 за баррель, что на 0,8% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) ушли вниз на 0,87%, до $57,02 за баррель.

За прошедшую неделю фьючерсы на Brent и WTI подешевели более чем на 2%, завершив в минусе третью неделю подряд.

Давление на рынок оказывают опасения относительно избытка предложения, усилившиеся на фоне ожидания наращивания добычи нефти при неясности перспектив спроса. Тем временем заключение соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС привело к сокращению премии за геополитический риск, учитываемой в котировках.

Инвесторы продолжают следить за политическими новостями и развитием ситуации в американо-китайских торговых отношениях.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье назвал несправедливыми условия торговли его страны с Китаем. При этом он подтвердил, что готовится к встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие недели.

Эксперты и участники рынка опасаются, что дальнейшая эскалация между Вашингтоном и Пекином может привести к замедлению экономического роста, что негативно отразится на спросе на нефть.

Трейдеры также ждут встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, которая в скором времени может пройти в Будапеште. Заявление о планирующемся саммите, сделанное Трампом на прошлой неделе, ослабило опасения относительно ужесточения санкций против нефтяного сектора России.

Между тем США продолжают оказывать давление на покупателей российской нефти. На выходных глава Белого дома пообещал сохранить "огромные" пошлины для Индии, если она не откажется от поставок нефти из РФ.