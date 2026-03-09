Цены на нефть взлетели более чем на 26%, Brent поднималась выше $119 за баррель

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть прибавляют более 26% на торгах в понедельник, достигли максимумов с середины 2022 года.

Военные действия на Ближнем Востоке дестабилизировали рынок: значительная часть поставок нефти из региона оказалась заблокированной из-за фактического закрытия Ормузского пролива, и крупные производители вынуждены сокращать добычу по мере заполнения хранилищ.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 7:30 мск составляет $116,83 за баррель, что на $24,14 (26,04%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $7,28 (8,5%), до $92,69 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $24,91 (27,4%), до $115,81 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $9,89 (12,2%), до $90,9 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена Brent поднималась до $119,5 за баррель, WTI - до $119,48 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 27%, WTI - почти на 36%. Недельный скачок цен на фоне войны США и Израиля против Ирана стал максимальным с весны 2020 года.

В субботу национальная нефтяная компания Абу-Даби Abu Dhabi National Oil (ADNOC) заявила, что "регулирует объемы добычи на морских месторождениях" с учетом размера хранилищ.

Госкомпания Кувейта Kuwait Petroleum Corp. в этот же день сообщила, что сокращает объемы добычи и переработки нефти из-за "иранских угроз безопасному прохождению судов через Ормузский пролив". Kuwait Petroleum объявила форс-мажор по поставкам энергоресурсов, сообщает Bloomberg со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ.

Саудовская госкомпания Saudi Aramco остановила работу нефтеперерабатывающего комплекса Ras Tanura после удара беспилотников 2 марта и перенаправляет часть поставок нефти в порт Янбу на Красном море. Государственная компания Катара QatarEnergy объявила форс-мажор по поставкам сжиженного природного газа и ассоциированных продуктов 4 марта.

Признаков скорого завершения конфликта на Ближнем Востоке пока нет, и Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых нефтяных потоков, вероятно, будет оставаться закрытым.

"Резкая реакция нефтяного рынка обусловлена тем, что инвесторы не видят очевидного выхода из обостряющегося конфликта на Ближнем Востоке - это противостояние с очень высокими ставками, в котором ни одна из сторон, похоже, не готова уступить первой", - отмечает аналитик IG Markets Тони Сикамор.