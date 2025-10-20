Основная сессия началась ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4%

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии на "Мосбирже" в понедельник демонстрирует умеренный рост blue chips на позитивном импульсе прошлой недели после телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, повысивших ожидания прогресса в урегулировании конфликта вокруг Украины.

Сдерживающим фактором для покупателей выступает дешевеющая нефть (фьючерс на Brent просел ниже $61 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,4%.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи вырос на 0,4% до 2731,25 пункта, индекс РТС вырос на 0,4% до 1062,45 пункта; лидируют в росте акции "Юнипро" (+2,5%), "АЛРОСА" (+1,1%), "ММК" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+1%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 18 октября, составляет 80,9834 рубля (+1,9 рубля).

Подорожали также акции "Интер РАО" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,8%), "НЛМК" (+0,8%), "Северстали" (+0,8%), ВТБ (+0,8%), "Группы компаний ПИК" (+0,8%), "Яндекса" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), Сбербанка (+0,7% и +0,5% "префы"), "ФосАгро" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-2,5%), "Русала" (-0,8%), "Норникеля" (-0,4%), "Т-Технологий" (-0,3%), "МТС" (-0,1%), "ВК" (-0,1%).

Трамп в пятницу заявил, что, по его мнению, украинское урегулирование движется в верном направлении, конфликт имеет хорошие шансы на завершение в ближайшее время, если не пренебрегать компромиссами. "Я полагаю, у нас есть шанс завершить войну в скором времени, если проявить гибкость", - сказал он на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

Также Трамп заявил о желании завершить конфликт на Украине до возможной передачи крылатых ракет "Томагавк" Киеву, отметив, что его страна сама нуждается во многих видах вооружения, передаваемых Украине.

Трамп заявил, что он призывал и Владимира Путина, и Владимира Зеленского прекратить украинский конфликт.

"Встреча с Зеленским была очень интересной и радушной, но я сказал ему, так же как я настоятельно рекомендовал президенту Путину, что пришло время заключить соглашение!" - написал он в Truth Social. "Им следует остановиться там, где они находятся. Пусть они оба объявляют о победе, дайте истории рассудить!" - добавил Трамп.

Кроме того, Трамп призвал Россию и Украину прекратить военные действия "на линии фронта". "Остановитесь прямо сейчас на линии фронта", - сказал он и добавил, что в противном случае все будет "слишком сложно".

Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что Трамп на встрече с Зеленским убеждал его пойти на уступки для прекращения конфликта с России и принять российские условия для завершения конфликта. По данным газеты, Трамп говорил Зеленскому, что в противном случае Россия может "уничтожить Украину".

По данным одного из источников, Трамп заявил, что Украина проигрывает вооруженный конфликт, и "если Путин этого захочет, он вас уничтожит". Собеседники издания утверждают, что встреча множество раз "доходила до словесной перепалки", а Трамп "все время ругался". В частности, Трамп призывал Киев согласиться на передачу всего Донбасса России.

Президент США также предположил, что после завершения конфликта с Россией Украина лишится части своих территорий. "Ну, он (президент Владимир Путин - ИФ) наверняка что-то заберет. Они же сражались", - сказал Трамп Fox News.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, рынок акций в минувшую пятницу ощутимо вырос после телефонных переговоров Путина и Трампа, в ходе которого лидеры двух стран договорились о скорой личной встрече в Будапеште для обсуждения украинского вопроса.

Судя по всему, отечественные инвесторы устали от долгого и почти непрерывного снижения акций, и вновь появившаяся надежда на урегулирование украинского конфликта придала сильный импульс рынку. В то же время участники торгов хорошо помнят, что предыдущие переговоры президентов, в том числе на Аляске, так и не привели хоть к какому-то прогрессу в разрешении геополитического кризиса. Поэтому нынешний энтузиазм на рынке, вероятно, уже в ближайшие дни спадет, и инвесторы займут выжидательную позицию, пытаясь из новостей понять, изменится ли что-то в этот раз, считает аналитик.

С точки зрения теханализа индекс МосБиржи на дневном графике вышел вверх из локального нисходящего клина, а также превысил уровень 2700 пунктов. Если пробой этого рубежа подтвердится, целью дальнейшего подъема станет сопротивление на уровне 2800 пунктов, рядом с которым также проходит 50-дневная скользящая средняя, считает Додонов.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что рынок акций РФ будет пытаться продвинуться дальше вверх.

"Первую половину текущей недели рынок попробует продолжить попытки восстановления. Многое будет зависеть от геополитики, высказывания Трампа пока позитивны для России. Растет вероятность, что ближайшая встреча президентов России и США будет более плодотворная, чем саммит на Аляске. Однако на настроения будет давить заседание ЦБ по ставке 24 октября. Наш базовый прогноз - ставка останется неизменной с довольно мягкой риторикой и намеками, что в декабре она будет понижена. Такой сценарий был бы логичным с учетом того, что повышение НДС с 1 января 2026 года приведет к росту инфляции в январе-феврале на 1-1,5%", - считает эксперт.

Пятничный отскок нефти Brent вверх от уровня $60 за баррель не удался, в понедельник нефть вновь дешевеет. В последние дни снижение нефти идет "лесенкой": день сильного падения сменяется днем очень слабого роста. Не исключен пробой вниз важной отметки $60 за баррель. При таких рисках покупать нефтянку нет желания, отмечает Антонов.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов ожидает, что индекс МосБиржи может перейти к проторговке района 2700-2750 пунктов.

Индекс МосБиржи в ходе малообъемных торгов в выходные смог коснуться района 2750-2760 пунктов - максимумов за месяц. Триггером продолжили выступать геополитические новости: текущая решимость США добиться мирного урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем настраивает на более конструктивный подход Украины и Европы.

Ввиду отсутствия дополнительной новостной подпитки в выходные и дальнейшего отката нефтяных котировок на рынок могут вернуться консервативные настроения. Ближайшей поддержкой по индексу МосБиржи выступает зона 2690-2710 пунктов. Локальное сопротивление формируется в зоне 2750-2760 пунктов, считает аналитик.

"В целом улучшение геополитических ожиданий, а также грядущие события, в первую очередь готовящаяся встреча делегаций США и России и заседание ЦБ, на котором регулятор может снизить ставку, позволяют ожидать более высокого отскока рынка, чем мы ожидали ранее. Ближайшей его базовой целью остается район 2850 пунктов, но есть возможность, в отсутствие геонегатива, для подъема в район 3000 пунктов", - считает Локтюхов.

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 0,5% на фоне позитивной реакции инвесторов на заявления Трампа, которые смягчили опасения относительно дальнейшей эскалации торговой войны с Китаем, сообщил портал Trading Economics. За прошедшую неделю S&P 500 вырос на 1,7%, Dow Jones - на 1,6%, Nasdaq - на 2,1%.

Трамп заявил, что верит в развитие торговых отношений с Китаем в положительном ключе, однако для этого двум странам будет необходимо заключить справедливое торговое соглашение. "Я думаю, все будет хорошо, но для этого мы должны заключить честную сделку", - заявил он Fox News.

Президент США также подтвердил, что через пару недель встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее, где будет проходить саммит АТЭС.

В Азии в понедельник также наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 3,4%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский KOSPI - на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3-0,5%) на заявлениях Трампа, смягчивших опасения в отношении торговой войны с Китаем.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам тоже осталась прежней - 3,5%, говорится в сообщении ЦБ по итогам октябрьского заседания.

Китайская экономика в третьем квартале выросла на 4,8% в годовом выражении, сообщило в понедельник Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Темпы роста ВВП замедлились с 5,2% в апреле-июне. Аналитики в среднем также ожидали ослабления подъема до 4,8%, по данным Trading Economics.

Промышленное производство в Китае в сентябре неожиданно увеличилось на 6,5% в годовом выражении, по данным ГСУ. Таким образом, рост ускорился с 5,2% в августе. Эксперты прогнозировали снижение темпов подъема до 5%.

Розничные продажи в КНР в прошлом месяце повысились на 3% в годовом выражении (в августе - на 3,4%). Консенсус-прогноз предполагал увеличение на 2,9%.

Во вторник инвесторы ждут голосования руководства политических партий Японии, по итогам которого станет известно имя нового премьер-министра. Настроения на рынке улучшились после новостей о договоренностях правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и Партии инноваций Японии о формировании коалиционного правительства, что открывает путь в премьеры для лидера ЛДП Санаэ Такаити, которую считают сторонницей мягкой денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены снижаются после умеренного роста по итогам торгов в пятницу.

К 10:01 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,8% до $60,78 за баррель (+0,4% в пятницу), ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,8% до $57,03 за баррель (-0,8% и +0,1% в пятницу).

За прошедшую неделю фьючерсы на Brent и WTI подешевели более чем на 2%, завершив в минусе третью неделю подряд.

Давление на рынок оказывают опасения относительно избытка предложения, усилившиеся на фоне ожидания наращивания добычи нефти при неясности перспектив спроса. Тем временем заключение соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС привело к сокращению премии за геополитический риск, учитываемой в котировках.

Инвесторы продолжают следить за политическими новостями и развитием ситуации в американо-китайских торговых отношениях. Остаются опасения, что дальнейшая эскалация между Вашингтоном и Пекином может привести к замедлению экономического роста, что негативно отразится на спросе на нефть.

Трейдеры также ждут встречи Трампа с Путиным, которая в скором времени может пройти в Будапеште. Заявление о планирующемся саммите, сделанное Трампом на прошлой неделе, ослабило опасения относительно ужесточения санкций против нефтяного сектора России.

США продолжают оказывать давление на покупателей российской нефти. На выходных глава Белого дома пообещал сохранить "огромные" пошлины для Индии, если она не откажется от поставок нефти из России.