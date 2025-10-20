Поиск

АК "Ямал" до 2028 года поменяет ливрею всех своих Airbus

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - АО "Авиационная транспортная компания "Ямал" начало ребрендинг, к концу 2027 года обновит ливрею всем самолетам Airbus A320, сообщила пресс-служба компании.

"Это первое столь серьезное изменение визуального стиля компании за почти три десятилетия работы", - говорится в сообщении.

В новой ливрее для Airbus A320 будет силуэт белого медведя и Полярная звезда. Облик Superjet 100 (на их хвосте также изображение белого медведя - ИФ) останется прежним за исключением модернизации логотипа.

Авиакомпания отказалась от прежней двухцветной палитры. Новый логотип будет в монохромном синем цвете.

В рамках ребрендинга также планируется перезапустить сайт, изменить стилистику в аэропортах присутствия, офисах продаж, перевести летный и кабинный экипажи на новую форменную одежду.

Как сказано на сайте авиакомпании, в парке "Ямала" 15 самолетов Superjet 100-95LR, восемь Airbus А320 и два CRJ-200LR.

"Ямал" - основной перевозчик в Ямало-Ненецком автономном округе.

Согласно отчетности, на 31 декабря прошлого года 100% АО принадлежат Департаменту имущественных отношений ЯНАО.

