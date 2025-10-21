В начале основной сессии индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,6%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Основная сессия на "Мосбирже" во вторник началась снижением котировок под давлением распродаж из-за сомнений в скором урегулировании украинского конфликта, а также на фоне усиления санкционных рисков Запада; индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов снизились на 1,6%.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 1,6% до 2700,85 пункта, индекс РТС снизился на 1,6% до 1045,78 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 2,8% во главе с бумагами "Газпрома".

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 21 октября, составляет 81,3582 рубля (+37,48 копейки).

Подешевели также акции "Юнипро" (-2,7%), "Группы компаний ПИК" (-2,5%), "ММК" (-2,3%), "Яндекса" (-2,2%), "Роснефти" (-2,1%), АФК "Система" (-2,1%), "НЛМК" (-1,9%), "Московской биржи" (-1,8%), "НОВАТЭКа" (-1,8%), "АЛРОСА" (-1,7%), "Аэрофлота" (-1,7%), ВТБ (-1,6%), "Т-Технологии" (-1,6%), Сбербанка (-1,5% и -1,4% "префы"), "Северстали" (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,4% и -0,5% "префы"), "Норникеля" (-1,2%), "Русала" (-1%), "ВК" (-1%), МКПАО "Хэдхантер" (-1%), "Интер РАО" (-0,8%), ПАО "Полюс" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Татнефти" (-0,6%), "ФосАгро" (-0,4%), "МТС" (-0,3%).

CNN сообщил со ссылкой на источники, что ожидаемая на этой неделе встреча госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова отложена. По словам представителя Белого дома, встреча "пока отложена".

Причины такой ситуации не называются. Однако один из источников сообщил телеканалу, что у Рубио и Лаврова "разные ожидания относительно возможного прекращения" конфликта на Украине. Собеседники CNN предположили, что на данный момент Рубио вряд ли порекомендует перенести встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "Рубио и Лавров могут снова поговорить на этой неделе", - заявили источники телекомпании.

Рубио и Лавров в телефонном разговоре в понедельник обсудили предстоящие контакты между Москвой и Вашингтоном для урегулирования конфликта на Украине.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что договоренности о встрече глав внешнеполитических ведомств Лаврова и Рубио не было, говорить о том, что она отложена, некорректно.

"Нельзя отложить то, о чем не были договоренности. То, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали. У нас не было и близко понимания по срокам и по месту такого контакта. Как идея это существует, разумеется, это все имеет существенное значение", - сказал он журналистам.

После телефонного разговора президентов России и США помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что с контактов Лаврова и Рубио начнется подготовка намеченной в Будапеште встречи руководителей двух стран.

Министр финансов США Скотт Бессент во время встреч с коллегами из Германии, Великобритании, Канады и ЕС настаивал на усилении экономического давления стран G7 на Россию, сообщил американский Минфин. На встрече с вице-канцлером и министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем Бессент подчеркнул, что администрация США ожидает от Европы "активного усиления давления G7 на Россию".

Кроме того, Венгрия не намерена блокировать 19-й пакет санкций ЕС против России, так как ей удалось убрать из него все пункты, с которыми она была не согласна, заявил глава МИД страны Петер Сийярто. "У нас нет плана его блокировать. Мы добились исключения из него всех мер, которые бы шли вразрез с нашими национальными интересами", - сказал он.

Также Сийярто заявил, что политика введения санкций против России, по мнению Будапешта, провалилась, так как ограничительные меры не помогли завершить украинский конфликт.

Новый пакет санкций все еще ветирует Словакия. Издание отмечает, что, как ожидается, на саммите Евросоюза 23 октября лидеры стран ЕС попытаются надавить на словацкого премьер-министра Роберта Фицо, чтобы он одобрил пакет.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что главы МИД блока намереваются приступить к работе над 20-м пакетом санкций после того, как будет готов 19-й.

Сенат США отложит рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России до завершения запланированной встречи Трампа с Путиным, заявил лидер республиканцев в Палате представителей Джон Тьюн.

Трамп в понедельник предупредил о риске серьезных негативных последствий в случае, если не удастся урегулировать украинский конфликт. "Если мы добьемся соглашения - это прекрасно. А если нет, то очень много людей заплатят за это большую цену", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в начале основной торговой сессии российский фондовый рынок настроен на развитие снижения от локальных пиков после информации СМИ о вероятной отсрочке встречи Лаврова и Рубио, а также Путина и Трампа в связи с расхождением ожиданий по разрешению украинского конфликта.

Ослабление геополитических надежд лишает рынок основного краткосрочного драйвера роста и может способствовать закрытию индексами "гэпов" прошлой недели, хотя это движение станет коррекционным перед возобновлением роста. Негативное влияние на металлургический сектор будет оказывать и нисходящая коррекция цен на драгоценные металлы, хотя котировки золота остаются недалеко от достигнутого накануне исторического максимума $4398 за унцию. В Европе тем временем продолжается согласование 19-го пакета санкций против России, а также возможного использования заблокированных российских активов, которые получают все более широкое одобрение стран ЕС, напомнила Кожухова.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич полагает, что рынок акций во вторник будет проторговывать уровень поддержки 2700 пунктов по индексу МосБиржи.

"Во вторник целевым диапазоном по индексу МосБиржи, на наш взгляд, выступит коридор 2650-2750 пунктов: ухудшение ожиданий по геополитике настраивает на переход к волатильной проторговке достаточно важного уровня поддержки 2700 пунктов. Если рынку удастся удержаться выше, может быть создан плацдарм для продолжения отскока с базовой целью 2850 пунктов. По-прежнему считаем это более вероятным сценарием, рассчитываем на готовящуюся встречу делегаций США и России и заседание ЦБ РФ, на котором регулятор может продолжить цикл снижения ставки", - отмечает Зварич.

Как отмечают эксперты отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер", в предыдущие дни рынок акций ощутимо вырос на ожиданиях урегулирования конфликта вокруг Украины и отношений с США, а во вторник та же геополитика стала причиной распродаж - появилась информация, что ожидавшаяся на этой неделе встреча главы МИД России и госсекретаря США пока отложена. Этого стало достаточно для отката индекса МосБиржи ниже 2700 пунктов, и если рынок ее не удержит, то откроется дорога к движению ближе к годовым минимумам, полагают эксперты.

Тем не менее, поводов для масштабных распродаж нет, поскольку встреча Лаврова и Рубио все же должна состояться, отмечают эксперты.

В США в понедельник индексы акций выросли на 1,1-1,4%, при этом обновил максимум Nasdaq Composite (+1,4%, выше 22990 пунктов).

Трейдеры готовятся к напряженной неделе квартальной отчетности, включая публикацию финансовых показателей Tesla, Netflix, Procter & Gamble и Coca-Cola. Кроме того, в пятницу будет опубликован отложенный из-за шатдауна отчет об изменении потребительских цен в США в сентябре, сообщает Trading Economics.

Аналитики прогнозируют, что прибыли компаний из S&P 500 в среднем выросли в третьем квартале на 9,3%.

Оптимизм трейдеров также усилился после того, как экономический советник Белого дома Кевин Хассетт сообщил телеканалу CNBC, что приостановка работы правительства, вероятно, закончится на этой неделе.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин смогут прийти к справедливому торговому соглашению. Это ослабило опасения относительно эскалации напряженности в торговых отношениях между двумя странами.

В Азии во вторник также наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,1-0,2%).

Нижняя палата парламента Японии одобрила большинством голосов кандидатуру главы Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Такаити на пост 104-го премьер-министра страны. Позднее во вторник ей предстоит пройти через голосование в верхней палате парламента. Такаити считают сторонницей мягкой денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики.

Президент США Дональд Трамп и премьер Австралии Энтони Албаниз подписали соглашение о совместных проектах по добыче редкоземельных металлов. "В ближайшие полгода США и Австралия совместно инвестируют более $3 млрд в проекты по критически важным металлам", - говорится в пресс-релизе Белого дома.

На нефтяном рынке утром во вторник цены вернулись в снижению из-за опасений избытка предложения, а также ожиданий сокращения спроса в результате торгового конфликта США и Китая.

К 10:01 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,5% до $60,7 за баррель (-0,5% накануне), декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на 0,1% до $57,18 за баррель (-0,2% в понедельник).

Эксперты ANZ Research отмечают, что признаки формирования избыточного предложения на нефтяном рынке становятся все более явными. Они ссылаются на данные аналитической компании Vortexa, согласно которым, объем нефти и конденсата в танкерах по всему миру на прошлой неделе вырос до рекордного максимума, достигнув 1,24 млрд баррелей.

Государства ОПЕК+ в последние месяцы устойчиво наращивают добычу, как и ряд стран, не входящих в этот альянс, например, Гайана. Повышение добычи происходит на фоне ослабления спроса, и эксперты полагают, что избыток поставок на мировом рынке может достигнуть 4 млн баррелей в сутки в начале следующего года.

Тем временем США продолжают оказывать давление на покупателей российской нефти. На минувших выходных Трамп пообещал сохранить "огромные" пошлины для Индии, если она не откажется от поставок нефти из России.