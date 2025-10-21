"Вкусвилл" консолидировал сервис по доставке еды в офисы "Обед.ру"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - АО "Вкусвилл" довело до 100% долю в ООО "Обед.ру", платформе по доставке еды в офисы. Соответствующие изменения зафиксированы в ЕГРЮЛ.

В апреле 2024 года ритейлер приобрел 95% сервиса, чтобы усилить позиции "Вкусвилла" в корпоративном питании.

"Обед.ру" работает с 2004 года. Сервис сотрудничает с более чем 700 работодателями, включая АО "ГЛОНАСС", SuperJob, Gismeteo и другие.

"Вкусвилл" позиционирует себя как сеть магазинов продуктов для здорового питания. Объединяет более 2 тыс. магазинов в 170 городах России. Свыше 97% товаров представлено под собственной торговой маркой.