Unilever переносит сроки выделения Magnum Ice Cream из-за шатдауна в США

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Unilever переносит сроки выделения бизнеса по производству мороженого Magnum Ice Cream Co. из-за продолжающегося шатдауна в США.

Как сообщил Unilever, работа над выделением бизнеса успешно продвигается, и компания по-прежнему рассчитывает завершить его в 2025 году.

Изначально Unilever планировал разместить акции Magnum Ice Cream на Euronext Amsterdam, Лондонской фондовой бирже (LSE) и Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) 10 ноября.

Перенос сроков связан с тем, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США из-за шатдауна не может утвердить регистрационное заявление, которое необходимо для допуска акций Magnum Ice Cream к листингу и торгам на NYSE, объясняют в компании.

Дополнительная информация о новых сроках размещения акций будет обнародована при первой возможности.

Выручка Magnum Ice Cream по итогам 2024 года составила 7,9 млрд евро, скорректированная EBITDA - 1,3 млрд евро. Компания владеет четырьмя из пяти крупнейших брендов мороженого в мире, занимая почти 21% на глобальном розничном рынке.

В сентябре Unilever заявила, что органический рост продаж Magnum Ice Cream в среднесрочной перспективе, согласно прогнозам компании, будет составлять 3-5%.

