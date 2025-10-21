ИКАР повысил прогноз сбора пшеницы в РФ в 2025 году на 0,5 млн т до 88 млн т

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году на 0,5 млн тонн, до 88 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" его гендиректор Дмитрий Рылько.

"Прогноз по производству кукурузы увеличили на 0,3 млн до 15,3 млн тонн, оценка сбора ячменя не изменилась – 19 млн тонн. Таким образом, прогноз общего сбора вырос на 0,8 млн тонн до 137,3 млн тонн", - сказал он, уточнив, что эти показатели не учитывают данные по новым регионам.

По его словам, оценка экспортного потенциала по зерну в этом сельхозгоду (июль 2025-июнь 2026 гг.) повышена на 0,3 млн тонн до 57,8 млн тонн, за счет увеличения прогноза экспорта кукурузы до 4,1 млн тонн. Оценка экспортного потенциала по пшенице не изменилась и составляет 44,1 млн тонн.

Как пояснил Рылько, прогноз по сбору пшеницы повышен с учетом рекордной урожайности на Урале и в Сибири. "Были опасения по поводу потерь, видим, что они возможны, но не будут значительными, уборка уже заканчивается, - отметил он. - В то же время ряд факторов, которые могут повлиять на конечные результаты, сохраняются. К тому же пока неизвестно, какой может быть рефакция (очистка, сушка - ИФ)".

По данным Росстата, в 2024 году сбор зерна в РФ (без новых регионов) составил 125,9 млн тонн, в том числе 82,6 млн тонн пшеницы.

Прогноз Минсельхоза РФ на этот год – 135 млн тонн зерна, в том числе 90 млн тонн пшеницы.