Госдума ратифицировала новое соглашение с Китаем о защите инвестиций

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Госдума РФ на заседании во вторник ратифицировала новое соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций с Китаем. Обновляется порядок предоставления гарантий и критерии инвестиций, уточняются условия компенсации при изъятии активов, ограничивается возможность обращаться в международные суды без предварительных консультаций.

Документ (№ 1037114-8) правительство внесло в парламент 10 октября, он актуализирует систему двусторонней защиты инвестиций, закрепленную ранее в соглашении с Китаем от 9 ноября 2006 г.

В новом соглашении добавлено обязательство создавать центры "единого окна" для инвесторов, содействие через визы и разрешения на работу.

Соглашение дает определение инвестиций договаривающихся сторон, это любое имущество или активы, которые инвестор одной стороны вкладывает в другую, ожидая прибыль и принимая риск. К инвестициям, в частности, относятся: движимое и недвижимое имущество; акции, доли; требования по договорам, связанным с инвестиционной деятельностью; интеллектуальная собственность - патенты, товарные знаки, технологии; права на разведку, добычу и использование природных ресурсов; облигации, займы и другие долговые инструменты.

Новый текст соглашения вводит ограничения на то, что считается инвестициями. Так, не считаются инвестициями: обычные коммерческие сделки (продажа, аренда, торговые кредиты) и требования, возникающие только из таких сделок.

Ранее инвестором по соглашению считалось физическое или юридическое лицо одной из сторон, которое вложило средства в экономику другой страны. В новой версии вводится ряд ограничений. Так, соглашение защищает только иностранных инвесторов и не распространяется на граждан той страны, где сделана инвестиция, даже если у них есть второе гражданство. Под соглашение не подпадают компании, которые не ведут реальной коммерческой деятельности в своей стране, находятся под контролем резидентов другой стороны или третьих государств, а также структуры, зарегистрированные в странах, с которыми отсутствуют дипломатические отношения.

Каждая сторона обязуется предоставлять инвесторам другой страны условия не хуже, чем своим собственным или инвесторам любых третьих государств. При этом вводится оговорка о том, что соглашение не обязывает Россию и Китай предоставлять друг другу те же льготы, которые действуют в рамках зон свободной торговли, таможенных или валютных союзов, а также по налоговым соглашениям и отдельным договорам России с бывшими республиками СССР.

Существенно обновлена статья об экспроприации и защите ущерба. Ранее изъятие допускалось только в общественных интересах с выплатой компенсации. В новом соглашении добавлены критерии определения экспроприации, уточняется, что не считается изъятием: выдача или ограничение принудительных лицензий на объекты интеллектуальной собственности, если это соответствует международным правилам; задержка или приостановка выплат по государственным займам и кредитным соглашениям; применение антикризисных мер; отмена субсидий или грантов. Меры государства не считаются экспроприацией, если они не лишают инвестора права собственности или существенного контроля над активом.

Компенсация за экспроприацию должна быть выплачена без задержек, в свободно конвертируемой валюте и соответствовать рыночной стоимости актива накануне изъятия или уведомления о нем. Компенсации также включают проценты по рыночной ставке, но не ниже, чем ставка SOFR по шестимесячным долларовым кредитам - с момента экспроприации до фактической выплаты. Ранее расчет шел в ЛИБОР.

Ранее в соглашении гарантировался перевод доходов, выручки, зарплат и компенсаций в свободно конвертируемой валюте. В новом соглашении уточняется, что инвестор может выбрать валюту перевода, ему предоставлены гарантии отсутствия задержек и применение рыночного курса.

Введена статья, разрешающая не раскрывать конфиденциальные данные, если это противоречит общественным интересам или наносит ущерб бизнесу.

В новом соглашении существенно меняются арбитражные процедуры, теперь инвесторы не могут сразу обращаться в международные суды без попытки урегулировать спор путем проведения консультаций.

"В соглашение внесены уточнения (...), направленные на ограничение возможности иностранных инвесторов предъявлять необоснованные иски в международный арбитраж о компенсации ущерба против РФ", - говорится в пояснительной записке.

Введен трехлетний срок исковой давности, страны получили право давать совместное официальное толкование положений соглашения, которое будет обязательным для арбитража, и возможность приостанавливать рассмотрение дела на срок до 90 дней для согласования позиции.

Соглашение распространяется на все инвестиции, сделанные после 1 января 1985 года и существующие на момент его вступления в силу, а также на новые вложения после этого. При этом уточняется, что оно не применяется к госзакупкам, сделанным для государственных, а не коммерческих целей, и к спорам или действиям, произошедшим до вступления соглашения в силу.

"По информации министерства иностранных дел РФ, китайская сторона выполнила все внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления соглашения в силу", - говорится в отзыве комитета по международным делам Госдумы.