Поиск

Принят закон о наделении инфраструктурных участников цифрового рынка статусом квалифицированных инвесторов

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который наделяет операторов по выпуску и обмену цифровых финансовых активов (ЦФА), а также операторов финансовых и инвестиционных платформ статусом квалифицированных инвесторов.

Поправка вносится в закон "О рынке ценных бумаг".

Согласно действующему законодательству, к квалифицированным инвесторам относятся профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные и страховые организации, акционерные и паевые инвестиционные фонды, управляющие компании, негосударственные пенсионные фонды, Банк России, Агентство по страхованию вкладов, а также крупные коммерческие организации (годовая выручка не менее 30 млрд руб., чистые активы не менее 700 млн руб.), личные фонды с активами свыше 100 млн руб. и иные лица, прямо отнесенные к этой категории федеральными законами.

Принятая в третьем чтении поправка добавляет четыре новые категории квалифицированных инвесторов: операторов финансовых платформ, операторов инвестиционных платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов.

Кроме того, уточняется, что исключения из требования проводить сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, через брокеров теперь могут устанавливаться не только Банком России, но и федеральными законами. Ранее такие исключения определялись исключительно регулятором.

Одновременно в законе закрепляется возможность совершать сделки с ценными бумагами и цифровыми правами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, без участия брокера, если такие операции совершаются на финансовых платформах. В этих случаях оператор платформы сам признает получателя финансовых услуг квалифицированным инвестором и несет ответственность за правомерность такого признания.

Если оператор неправомерно признал клиента квалифицированным инвестором, он будет обязан по требованию клиента выкупить у него приобретенные ценные бумаги или цифровые права за свой счет и возместить все понесенные расходы. Иск о применении этих последствий может быть подан в течение года со дня сделки.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Регионы предлагают увеличить финансирование северного завоза до 30 млрд рублей

Регионы предлагают увеличить финансирование северного завоза до 30 млрд рублей

"Аэрофлот" видит потенциал роста перевозок от спрямления маршрутов в города юга России

"Аэрофлот" видит потенциал роста перевозок от спрямления маршрутов в города юга России

"АвтоВАЗ" против отсрочки и других изменений закона о локализации такси

"АвтоВАЗ" против отсрочки и других изменений закона о локализации такси

В Казахстане ждут последствий для экономики страны от атаки на Оренбургский ГПЗ

В Казахстане ждут последствий для экономики страны от атаки на Оренбургский ГПЗ

Крупные российские ИТ-ассоциации попросили сохранить льготу по НДС

В "АвтоВАЗе" заявили о надежде на рост авторынка в 2026 г. до 1,5 млн машин

В "АвтоВАЗе" заявили о надежде на рост авторынка в 2026 г. до 1,5 млн машин

Нефть Brent подешевела до $60,93 за баррель

Индекс IMOEX2 упал ниже 2700 пунктов

Фондовые индексы США выросли более чем на 1%, Nasdaq обновил рекорд

Фондовые индексы США выросли более чем на 1%, Nasdaq обновил рекорд

Сбербанк повышает ставки по вкладам для массовых клиентов

Сбербанк повышает ставки по вкладам для массовых клиентов
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7400 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2469 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });