Поиск

Казахстанская "дочка" VEON покупает у OLX Group онлайн-площадку объявлений

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Оператор мобильной связи "Кар-Тел" (бренд Beeline, казахстанская операционная компания холдинга VEON) заключила соглашение о приобретении 100% казахстанского бизнеса онлайн-объявлений "OLX Казахстан" у OLX Group за $75 млн, сообщила пресс-служба "Кар-Тела".

"Мы видим большой потенциал синергии от интеграции ведущей в Казахстане онлайн-площадки объявлений в экосистему цифровых сервисов "Beeline Казахстан". OLX KZ позволит нам предложить клиентам более широкий и интегрированный набор цифровых сервисов, а также привлечь ещё больше пользователей", - сказал генеральный директор "Кар-Тела" Евгений Настрадин, его слова приводятся в пресс-релизе.

"Эта сделка соответствует нашей стратегии сосредоточиться на ключевых категориях и приоритетных рынках, передавая OLX KZ владельцу, обладающему глубоким локальным присутствием и мощной цифровой экосистемой", - заявил гендиректор OLX Group Кристиан Гизи.

Сделку должны одобрить регуляторы. OLX Group будет оказывать OLX KZ IT-услуги и техническую поддержку в течение переходного периода.

По состоянию на 30 июня 2025 года, ежемесячная аудитория OLX KZ составляла 10 млн активных пользователей, на платформе размещалось 3,6 млн объявлений.

Казахстанский мобильный оператор "Кар-Тел" предлагает услуги мобильной и фиксированной телефонии, международной и междугородной связи, передачи данных, доступа в интернет на базе беспроводных технологий, оптоволоконного доступа, Wi-Fi, а также оказывает услуги связи. Общее число абонентов оператора в стране превышает 11 млн. Контрольный пакет акций "Кар-Тела" принадлежит VEON.

OLX Group - подразделение объявлений компании Prosus (Нидерланды), одного из крупнейших технологических инвесторов в мире, занимается созданием онлайн-маркетплейсов.

OLX Group Prosus VEON Казахстан Кристиан Гизи Кар-Тел
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти РФ намерены легализовать расчеты по операциям ВЭД в криптовалюте

Введение виз в Черногории переориентирует российских туристов на Турцию

Регионы предлагают увеличить финансирование северного завоза до 30 млрд рублей

Регионы предлагают увеличить финансирование северного завоза до 30 млрд рублей

"Аэрофлот" видит потенциал роста перевозок от спрямления маршрутов в города юга России

"Аэрофлот" видит потенциал роста перевозок от спрямления маршрутов в города юга России

"АвтоВАЗ" против отсрочки и других изменений закона о локализации такси

"АвтоВАЗ" против отсрочки и других изменений закона о локализации такси
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2470 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });