Казахстанская "дочка" VEON покупает у OLX Group онлайн-площадку объявлений

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Оператор мобильной связи "Кар-Тел" (бренд Beeline, казахстанская операционная компания холдинга VEON) заключила соглашение о приобретении 100% казахстанского бизнеса онлайн-объявлений "OLX Казахстан" у OLX Group за $75 млн, сообщила пресс-служба "Кар-Тела".

"Мы видим большой потенциал синергии от интеграции ведущей в Казахстане онлайн-площадки объявлений в экосистему цифровых сервисов "Beeline Казахстан". OLX KZ позволит нам предложить клиентам более широкий и интегрированный набор цифровых сервисов, а также привлечь ещё больше пользователей", - сказал генеральный директор "Кар-Тела" Евгений Настрадин, его слова приводятся в пресс-релизе.

"Эта сделка соответствует нашей стратегии сосредоточиться на ключевых категориях и приоритетных рынках, передавая OLX KZ владельцу, обладающему глубоким локальным присутствием и мощной цифровой экосистемой", - заявил гендиректор OLX Group Кристиан Гизи.

Сделку должны одобрить регуляторы. OLX Group будет оказывать OLX KZ IT-услуги и техническую поддержку в течение переходного периода.

По состоянию на 30 июня 2025 года, ежемесячная аудитория OLX KZ составляла 10 млн активных пользователей, на платформе размещалось 3,6 млн объявлений.

Казахстанский мобильный оператор "Кар-Тел" предлагает услуги мобильной и фиксированной телефонии, международной и междугородной связи, передачи данных, доступа в интернет на базе беспроводных технологий, оптоволоконного доступа, Wi-Fi, а также оказывает услуги связи. Общее число абонентов оператора в стране превышает 11 млн. Контрольный пакет акций "Кар-Тела" принадлежит VEON.

OLX Group - подразделение объявлений компании Prosus (Нидерланды), одного из крупнейших технологических инвесторов в мире, занимается созданием онлайн-маркетплейсов.

