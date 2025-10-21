Поиск

Водоснабжающая компания провела крупнейшее IPO на Филиппинах за 4 года

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Филиппинская водоснабжающая компания Maynilad Water Services Inc. привлекла 34,33 млрд песо ($590 млн) в ходе первичного размещения акций. Это стало крупнейшим IPO в стране за последние четыре года, сообщает Reuters.

В 2021 году производитель продуктов питания Monde Nissin провел размещение на $1 млрд, что стало предыдущим рекордом.

Maynilad Water Services продала акции по верхней границе объявленного ранее ценового диапазона - по 15 песо.

Якорные инвесторы заявили о готовности выкупить более половины предложенного объема бумаг, по данным источников. В их число входят BDO Capital and Investment Corp., Abrdn Malaysia, Азиатский банк развития, Международная финансовая корпорация (входит в состав Всемирного банка) и Maybank Asset Management.

Торги акциями Maynilad Water Services на Филиппинской фондовой бирже, как ожидается, начнутся 7 ноября.

Крупнейшими инвесторами компании являются Metro Pacific Investments Corp., DMCI Holdings Inc. и японская Marubeni Corp. Компания оказывает услуги по водоснабжению в 17 городах и муниципалитетах с общим населением около 10,5 млн человек.

По данным LSEG, объем IPO на Филиппинах в прошлом году увеличился до $234,1 млн по сравнению с $72,9 млн в 2023 году.

