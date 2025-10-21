Поиск

Квартальная выручка Lockheed Martin выросла на 9%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Американская военно-промышленная компания Lockheed Martin в третьем квартале 2025 года увеличила выручку на 8,8%, улучшила прогноз прибыли на текущий год.

В отчетный период чистая прибыль компании составила $1,619 млрд, или $6,95 в расчете на акцию, по сравнению с $1,623 млрд, или $6,80 на акцию, годом ранее.

Выручка поднялась до $18,609 млрд против $17,104 млрд годом ранее.

Аналитики в среднем оценивали прибыль компании на уровне $6,36 на бумагу при выручке в $18,56 млрд, по данным LSEG.

Выручка авиационного подразделения Lockheed Martin повысилась на 11,9% (до $7,256 млрд), подразделения по выпуску ракет и систем управления огнем - на 14,1% (до $3,624 млрд), космического оборудования - на 9,1% (до $3,356 млрд), артиллерийских систем - на 0,1% (до $4,373 млрд).

Портфель заказов компании на конец сентября составлял $179,07 млрд по сравнению со $176,04 млрд на конец 2024 года.

Компания за минувший квартал вернула акционерам $1,8 млрд за счет дивидендных выплат и выкупа своих акций.

Lockheed Martin теперь планирует получить в 2025 году выручку в диапазоне $74,25-74,75 млрд против ожидавшихся ранее $73,75-74,75 млрд. При этом прогноз прибыли был повышен до $22,15-22,35 на бумагу с $21,7-22.

Lockheed Martin США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти РФ намерены легализовать расчеты по операциям ВЭД в криптовалюте

Введение виз в Черногории переориентирует российских туристов на Турцию

Регионы предлагают увеличить финансирование северного завоза до 30 млрд рублей

Регионы предлагают увеличить финансирование северного завоза до 30 млрд рублей

"Аэрофлот" видит потенциал роста перевозок от спрямления маршрутов в города юга России

"Аэрофлот" видит потенциал роста перевозок от спрямления маршрутов в города юга России

"АвтоВАЗ" против отсрочки и других изменений закона о локализации такси

"АвтоВАЗ" против отсрочки и других изменений закона о локализации такси
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2470 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });