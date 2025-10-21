Квартальная выручка Lockheed Martin выросла на 9%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Американская военно-промышленная компания Lockheed Martin в третьем квартале 2025 года увеличила выручку на 8,8%, улучшила прогноз прибыли на текущий год.

В отчетный период чистая прибыль компании составила $1,619 млрд, или $6,95 в расчете на акцию, по сравнению с $1,623 млрд, или $6,80 на акцию, годом ранее.

Выручка поднялась до $18,609 млрд против $17,104 млрд годом ранее.

Аналитики в среднем оценивали прибыль компании на уровне $6,36 на бумагу при выручке в $18,56 млрд, по данным LSEG.

Выручка авиационного подразделения Lockheed Martin повысилась на 11,9% (до $7,256 млрд), подразделения по выпуску ракет и систем управления огнем - на 14,1% (до $3,624 млрд), космического оборудования - на 9,1% (до $3,356 млрд), артиллерийских систем - на 0,1% (до $4,373 млрд).

Портфель заказов компании на конец сентября составлял $179,07 млрд по сравнению со $176,04 млрд на конец 2024 года.

Компания за минувший квартал вернула акционерам $1,8 млрд за счет дивидендных выплат и выкупа своих акций.

Lockheed Martin теперь планирует получить в 2025 году выручку в диапазоне $74,25-74,75 млрд против ожидавшихся ранее $73,75-74,75 млрд. При этом прогноз прибыли был повышен до $22,15-22,35 на бумагу с $21,7-22.