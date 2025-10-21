Алиханов оценил долю рубля в экспортных операциях РФ в 56,3%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Доля рублевых расчетов при поставках российской экспортной продукции на текущий момент составляет 56,3%, в целом на рубль и нацвалюты дружественных партнеров приходится 85,7% таких операций, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

"Действия недружественных стран были направлены на осложнение возможностей ведения внешней экономической деятельности российскими компаниями, это касается и расчетов. Здесь мы работали по нескольким направлениям, которые позволили нам обеспечить непрерывность ВЭД (внешнеэкономической деятельности - ИФ). В первую очередь мы значительно увеличили расчеты в национальных валютах между нами и дружественными странами: по последним данным Банка России, общая доля расчетов в рублях и валютах дружественных стран за экспорт из России составила 85,7%", - сказал он.

Министр уточнил, что в азиатском регионе общая доля расчетов в рублях и валютах дружественных стран за экспорт из России составляет 87,4%, африканских странах - 85,9%.

"Доля рублевых расчетов за экспорт обновила рекордные значения июня - 55,6%, и достигла 56,3%", - сообщил глава Минпромторга.

В целом ситуация с расчетами на сегодняшний день устойчивая, отметил Алиханов.

"В трансграничных расчетах экспортеры и импортеры также активно используют услуги платежных агентов, что позволяет решать широкий спектр возникающих проблем. Этот сегмент рынка в настоящее время стабилизировался, речь о комиссиях на услуги платежных агентов, и используется нашими участниками ВЭД на тех направлениях, где использование традиционного банковского канала расчетов по тем или иным причинам затруднено. Из инновационных инструментов ведется работа по возможности использования криптовалют и цифровых финансовых активов как инструментов расчетов за внешнеторговые сделки", - рассказал министр.