Норвегия в сентябре увеличила добычу нефти и газа

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Норвегии в сентябре добыча природного газа составила 8,46 млрд кубометров, что на 17,1% больше , чем в сентябре 2024 года, по предварительным расчетам Норвежского офшорного директората (NOD).

В августе, по пересмотренным данным, объем производства составлял 10,36 млрд кубометров, то есть за месяц он рухнул на 18,3%. NOD прогнозировал добычу в сентябре на уровне 8,63 млрд кубометров.

Норвегия в сентябре увеличила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 14,8% в годовом выражении - до 1,991 млн баррелей в сутки. При этом по сравнению с августом она сократилась на 7,8% (с пересмотренных 2,16 млн б/с).

Добыча нефти в стране в среднем составляла 1,819 млн б/с, что на 13,7% выше показателя за сентябрь 2024 года, но на 7% ниже августовского объема. NOD прогнозировал производство на уровне 1,725 млн б/с.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии за девять месяцев текущего года, по предварительным данным, составил около 176,2 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 78,5 млн кубометров пришлось на нефть и 89,4 млн кубометров на природный газ. Совокупное производство было на 4,5 млн кубометров н.э. меньше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении NOD.