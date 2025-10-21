Поиск

"Газпром" получил первое одобрение Главгосэкспертизы по проекту "Волхов - Мурманск"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" получило одобрение Главгосэкспертизы по первым участкам магистрального газопровода "Волхов - Мурманск", сообщается на сайте Единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (ГИС ЕГРЗ).

"Главное управление государственной экспертизы" 21 октября выдало положительное заключение в отношении проектной документации и результатов инженерных изысканий по проекту строительства газопровода "Волхов - Сегежа - Костомукша". Заключение охватывает 1-й этап (линейная часть (участки КУ 173 - КУ 248 и КУ 273,5 - КУ 303) и 2-й этап (участки КУ 303 - КУ 355,5 и 407 - КУ 532). Участки расположены в Ленобласти (Подпорожский район) и Карелии (Прионежский; Пряжинский; Кондопожский, Медвежьегорский районы, а также Сегежский округ).

Над проектом работали ООО "Газпром проектирование", АО "Научно-производственная фирма "ДИЭМ", ООО "Связьгазпроект" (Вологда).

Перспективный магистральный газопровод "Волхов - Мурманск" станет основой для газификации Мурманской области.

Как сообщалось, по итогам мартовской поездки в Мурманск президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству РФ совместно с ПАО "Газпром", правительствами Мурманской области и Карелии "обеспечить до 2030 года завершение строительства (за счет внебюджетных источников) и ввод в эксплуатацию магистрального газопровода "Волхов - Мурманск".

Магистраль, общая протяженность которой превысит тысячу километров, будет строиться из труб диаметром 1400 мм, она рассчитана на рабочее давление 11,8 МПа.

На территории Карелии предусмотрено, в частности, строительство ГРС "Кондопога" и "Кондопога-2", ГРС "Медвежьегорск", ГРС "Сегежа".

В свою очередь, "НОВАТЭК" планирует построить в Мурманской области крупнотоннажный завод "Мурманский СПГ".

