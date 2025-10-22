Объем переводов через СБП в III квартале вырос в 1,3 раза г/г до 26,5 трлн рублей

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Количество переводов через Систему быстрых платежей (СБП) в третьем квартале 2025 года выросло в 1,3 раза г/г и составило 4,6 млрд операций, их объем вырос также в 1,3 раза до 26,5 трлн рублей, говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор отмечает, что в сентябре суточное количество операций достигало 64,5 млн, что является рекордным показателем за все время наблюдений.

Переводы между гражданами остаются наиболее популярной операцией в СБП, в III квартале текущего года совершено 3,2 млрд таких переводов (рост в 1,2 раза) на сумму 23,6 трлн рублей.

Количество операций по оплате товаров и услуг в СБП в III квартале приблизилось к 1,4 млрд (рост в 1,4 раза). Сумма по совершенным платежам за отчетный период увеличилась в 1,3 раза до 2,3 трлн рублей. Среднее количество оплат в сутки - 15 млн.

В III квартале 2025 года в СБП совершено 63 млн переводов юридических лиц гражданам (например, страховые выплаты, выплаты от брокеров, кешбэк и прочее) на сумму 531 млрд рублей. По сравнению с аналогичными показателями предыдущего года количество выплат увеличилось в 1,7 раза, а сумма - в 1,5 раза.

Система быстрых платежей была запущена в феврале 2019 года. СБП позволяет по номеру телефона переводить средства между своими счетами в разных банках и на счета других клиентов, оплачивать товары и услуги, получать возвраты в случае отказа от покупки или выплаты от компаний клиенту, а также совершать переводы между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, проводить платежи в пользу государства (например, оплачивать штрафы).