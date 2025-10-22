Поиск

ФРС хочет повысить требования к капиталу крупнейших банков на 3-7%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США представила другим американским регуляторам основные положения пересмотренного плана расчета требований к капиталу крупнейших банков, передает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным нескольких чиновников, новый план предполагает повышение требований к капиталу на 3-7% для большинства крупных банков. Редакция 2023 года предусматривала повышение на 19%, 2024 года - на 9%.

Для банков с крупными трейдинговыми портфелями требования могут повыситься не так сильно или даже могут быть снижены, отмечает ряд источников агентства.

В рамках пересмотренного плана также рассматривается возможность послаблений для средних банков в случае их согласия на другие ограничения в отношении капитала.

План носит предварительный характер и, как предполагается, будет представлен в первом квартале 2026 года. Работа над ним ведется под руководством заместителя председателя ФРС по банковскому надзору Мишель Боуман.

По словам источников Bloomberg, регуляторы в целом согласны с направлением реформы. Боуман обсуждала ее с главами Федеральной корпорации по страхованию вкладов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) и Управления контролера денежного обращения США (Office of the Comptroller of the Currency, OCC), чьему одобрению подлежит план.

Критики значительного повышения требований к капиталу опасались, что оно приведет к росту затрат и ослаблению конкурентных позиций американских банков, а сторонники отмечали его важность с точки зрения финансовой стабильности.

