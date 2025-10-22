Служба роботакси Apollo Go китайской Baidu в декабре начнет тестовые поездки в Швейцарии

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Служба роботакси Apollo Go китайской Baidu Inc. в декабре начнет тестовые поездки в Швейцарии, говорится в пресс-релизе интернет-гиганта.

Apollo Go будет работать в рамках стратегического партнерства со швейцарским оператором общественного транспорта PostBus.

К первому кварталу 2027 года компании планируют запустить для клиентов полностью беспилотную службу такси AmiGo на базе электромобилей Apollo RT6. Когда роботакси начнут работу, операторы намерены убрать из них рули.

В августе Baidu сообщала о планах с 2026 года развернуть роботакси в Великобритании и Германии в партнерстве с американской Lyft, а месяцем ранее анонсировала внедрение в этом году роботакси Apollo Go в сервис Uber за пределами США и материкового Китая.