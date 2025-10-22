Поиск

Банк "ДОМ.РФ" включен в список значимых на рынке платежных услуг

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ внес банк "ДОМ.РФ" в перечень кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг, следует из списка на сайте регулятора.

По состоянию на 22 октября в этот реестр входят 18 кредитных организаций.

Регулятор вносит туда банки, которые оказывают наибольший объем платежных услуг. При признании значимым и включении в реестр ЦБ учитывает количество выпущенных кредитных и дебетовых карт, операций с ними, денежных переводов, действующих банкоматов, а также эквайринговых терминалов.

Все системно значимые кредитные организации (СЗКО) автоматически признаются значимыми и на рынке платежных услуг. Банк "ДОМ.РФ" был признан системно значимым 7 октября 2025 года. Кроме него в список входят еще 11 игроков: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Т-Банк, РСХБ, Газпромбанк, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк и Юникредит банк.

Кроме того, значимыми на рынке платежных услуг сейчас признаются Озон банк, Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), банк "Санкт-Петербург", Почта банк, банк "Русский стандарт" и небанковская кредитная организация "Мобильная карта".

Банк "ДОМ.РФ" является уполномоченным игроком в сфере жилищного строительства, принадлежит одноименной госкорпорации, которая в ноябре этого года планирует провести IPO.

Занимает десятое место в рэнкинге "Интерфакс-100" с объемом активов 3,8 трлн рублей на конец второго квартала 2025 года. В первом полугодии банк "ДОМ.РФ" заработал чистую прибыль по МСФО в размере 28,7 млрд рублей, что на 51% больше результата годом ранее.

