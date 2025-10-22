Поиск

"АвтоВАЗ" дооснастит 8209 Lada XRAY блоками управления системой экстренного вызова

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Росстандарт сообщил, что согласовал программу "АвтоВАЗа" по плановому дооснащению автомобилей Lada XRAY блоками управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС).

Под действие программы подпадают 8209 машин, выпущенных с 8 октября 2021 года по 29 апреля 2022 года.

"Временный выпуск транспортных средств, не оснащенных устройством или системой вызова экстренных оперативных служб был предусмотрен соответствующим решением Комиссии Таможенного союза. Такие транспортные средства должны быть дооснащены до 31 декабря 2027 года", - поясняется в сообщении.

Все работы в рамках этой кампании будут бесплатными для владельцев машин.

Lada АвтоВАЗ Росстандарт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Госдума приняла в I чтении пакет комплексных налоговых поправок

Минэнерго видит рост цен на ряде независимых АЗС выше темпа роста цен АЗС крупных НК

В России в сентябре долги по зарплате выросли на 18,6%

Годовая инфляция в России на 20 октября ускорилась почти до 8,2%

Комитет Госдумы предложил более плавную и поэтапную отмену льготы по НДС для IT

Комитет Госдумы предложил более плавную и поэтапную отмену льготы по НДС для IT

Суд ЕС снял санкции с бизнесмена Михаила Гуцериева

Инфляция в России

ЦБ РФ опубликовал данные по инфляционным ожиданиям населения в октябре

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7410 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });