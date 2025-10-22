"АвтоВАЗ" дооснастит 8209 Lada XRAY блоками управления системой экстренного вызова

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Росстандарт сообщил, что согласовал программу "АвтоВАЗа" по плановому дооснащению автомобилей Lada XRAY блоками управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС).

Под действие программы подпадают 8209 машин, выпущенных с 8 октября 2021 года по 29 апреля 2022 года.

"Временный выпуск транспортных средств, не оснащенных устройством или системой вызова экстренных оперативных служб был предусмотрен соответствующим решением Комиссии Таможенного союза. Такие транспортные средства должны быть дооснащены до 31 декабря 2027 года", - поясняется в сообщении.

Все работы в рамках этой кампании будут бесплатными для владельцев машин.