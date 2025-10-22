Индекс МоБиржи вырос на 0,8% и стабилизировался выше 2650 пунктов

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду скорректировался вверх после снижения накануне на публикациях западных СМИ, зародивших сомнения в скором урегулировании украинского конфликта; фактором поддержки выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $63 за баррель).

Индекс МосБиржи стабилизировался выше отметки 2650 пунктов, инвесторы ожидают геополитических и санкционных новостей, а также итогов заседания Банка России в пятницу.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос на 0,8% до 2653 пунктов (днем индекс поднимался до 2678 пунктов), индекс РТС вырос на 0,4% до 1023,52 пункта; лидировали в росте акции АФК "Система" (+3,7%), "Русала" (+3,2%), "Юнипро" (+3,2%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 23 октября, составил 81,6549 рубля (+30,74 копейки).

Подорожали также акции "Московской биржи" (+2,4%), ПАО "Южуралзолото" (+2,4%), "ФосАгро" (+2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,8%), "Газпрома" (+1,6%), "Группы компаний ПИК" (+1,4%), "Аэрофлота" (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+1,3% и +3% "префы"), "Интер РАО" (+1,2%), "Роснефти" (+0,7%), "Татнефти" (+0,6%), ВТБ (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "МТС" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,3% "префы"), ПАО "Полюс" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Подешевели акции МКПАО "Хэдхантер" (-1,6%), "НЛМК" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Т-Технологии" (-0,4%), "ВК" (-0,1%).

Подготовку встречи президента Владимира Путина и президента США Дональда Трампа поставили на паузу, сообщил во вторник журналист телеканала NBC News Гарретт Хейк со ссылкой на представителя Белого дома. "Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что на данный момент планирование саммита Трампа и Путина в Будапеште стоит на паузе", - написал журналист в соцсети.

По его информации, несмотря на то, что состоявшийся днем ранее телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио был продуктивным, Трамп полагает, что сторонам пока рано проводить саммит.

Необходимости в очной встрече Сергея Лаврова и Марко Рубио на данный момент нет, сообщил 21 октября телеканал CBS News со ссылкой на источник в Белом доме. Собеседник телеканала отметил, что пока также нет планов относительно встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "в ближайшем будущем".

Президент США Дональд Трамп заявил, что позже на этой неделе будет лучше понимать, каковы перспективы организации встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Через два дня нам сообщат, что мы будем делать", - сказал Трамп журналистам в Белом доме. Он отметил, что в вопросе украинского урегулирования "много всего происходит".

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия продолжает подготовку к возможному саммиту и сосредотачивает основное внимание на его содержательной стороне, а не на графиках и форматах. "Мы считаем, что нужно сосредоточиться на содержательной стороне, чем мы и занимаемся в свете поручений (президента России - ИФ), которые мы имеем", - сообщил замминистра журналистам.

Также Рябков заявил, что Россия должна убедиться в устойчивости отказа нынешней администрации США от враждебного антироссийского курса для избежания гонки стратегических вооружений, поддержания приемлемого уровня предсказуемости в этой сфере.

Банк России в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал в среду оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения - в октябре они не изменились. Как показал опрос "инФОМ", проведенный по заказу ЦБ, инфляционные ожидания в октябре остались на уровне сентября - 12,6% (минимум за год, вблизи уровня сентября 2024 года - 12,5%). Оценка наблюдаемой населением инфляции в октябре снизилась с 14,7% до 14,1% (между уровнем мая 2024 года - 14,0% - и июля 2024 года - 14,2%).

Ценовые ожидания бизнеса в октябре по сравнению с сентябрем заметно увеличились (до средних значений 2023 года), в том числе на фоне запланированного увеличения налогов с января 2026 года.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,02%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi вырос на 1,6%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), в Европе также нет единого вектора (индексы CAC 40, FTSE растут на 0,04-1,1%, DAX просел на 0,7%), "минусуют" Штаты (индексы акций к 18:50 МСК просели на 0,2-0,7% во главе с Nasdaq).

Экспорт Японии в сентябре увеличился на 4,2% относительно того же месяца прошлого года и составил 9,414 трлн иен ($62 млрд), сообщило министерство финансов. Это первое повышение показателя за последние пять месяцев (с апреля). Аналитики в среднем ожидали роста на 4,6%, сообщает Trading Economics.

Импорт повысился на 3,3% и составил 9,648 трлн иен (максимальный показатель за восемь месяцев). Эксперты прогнозировали прирост на 0,6%.

На нефтяном рынке к вечеру в среду цены растут второй день подряд на оптимизме по поводу торговых переговоров США и Индии.

К 18:50 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на 2,6% до $62,93 за баррель (+0,5% накануне), декабрьские фьючерсы на WTI дорожали на 2,9% до $58,88 за баррель (+0,4% во вторник).

Поддержку рынку оказывают сообщения о том, что Вашингтон и Нью-Дели близки к подписанию соглашения, предусматривающего постепенное сокращение импорта Индией российской нефти.

Новости о том, что подготовка анонсированной ранее встречи президентов России и США поставлена на паузу, усилили опасения относительно введения дополнительных ограничений на российские поставки.

Позитивным фактором для нефтяного рынка также стало сообщение Министерства энергетики США о намерении закупить 1 млн баррелей нефти в стратегический нефтяной резерв.

По данным Минэнерго, запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 961 тысячу баррелей. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем ожидали увеличения на 1,2 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 17 октября, сократились на 2,15 млн баррелей, дистиллятов - на 1,48 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 770 тысяч баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подорожали акции ПАО "Таттелеком" (+12,3%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (+7%), ПАО "Каршеринг Руссия" (+6,3%), ПАО "ВУШ Холдинг" (+4,5%), "ОГК-2" (+4,4%), ПАО "Ламбумиз" (+3,9%).

Акционеры ПАО "ОГК-2" утвердили дивиденды за 2024 год в размере 0,0598 руб. на акцию, сообщила компания по итогам внеочередного собрания. Дивидендная отсечка установлена на 5 ноября 2025 г. Общая сумма выплат составит 8,15 млрд руб. (74,5% чистой прибыли по РСБУ за 2024 г.).

Снизились акции ПАО "Астраханьэнергосбыт" (-4,1%), "префы" ПАО "Россети Томск" (-3,3%), бумаги ПАО "Россети Сибирь" (-2,3%), "Мостотреста" (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 51,76 млрд рублей (из них 7,24 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,78 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 5,67 млрд рублей на акции "Газпрома").