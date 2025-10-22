Рубль на "Мосбирже" умеренно подорожал на подготовке экспортеров к налоговым выплатам

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" в среду рубль умеренно подорожал к юаню благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам октября. При этом участники рынка постепенно снижают активность в ожидании заседания Банка России по ключевой ставке.

К 19:00 юань подешевел на 3,4 копейки, до 11,374 рубля.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ поднял официальный курс доллара на 23 октября на 30,74 копейки, до 81,6549 рубля, и повысил курс евро на 8,87 копейки, до 94,7543 рубля.

Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в понедельник и вторник, 27 и 28 октября, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

Заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится 24 октября. Время публикации пресс-релиза - 13:30 по Москве. Также ЦБ опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз. В 15:00 пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

ЦБ в преддверии заседания по ключевой ставке опубликовал оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения, в октябре они не изменились. Опрос проводился 6-16 октября 2025 года. Как показал опрос "инФОМ", проведенный по заказу ЦБ, инфляционные ожидания в октябре остались на уровне сентября - 12,6% (минимум за год, вблизи уровня сентября 2024 года - 12,5%). Оценка наблюдаемой населением инфляции в октябре снизилась с 14,7% до 14,1% (между уровнем мая 2024 года - 14,0% - и июля 2024 года - 14,2%).

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике.

Ценовые ожидания бизнеса в октябре по сравнению с сентябрем заметно увеличились (до средних значений 2023 года), в том числе на фоне запланированного увеличения налогов с января 2026 года.

Динамика инфляционных ожиданий населения в октябре может говорить о том, что пока в ней не отразились такие факторы, как наблюдающийся в последнее время рост цен на ряд чувствительных для граждан товаров (бензин и плодоовощи) и планы по повышению НДС.

"На открытии торгов среды рубль довольно активно снижался в паре с юанем, падал при этом до отметок двухнедельной давности. Во второй половине дня снижение прекратилось, и по итогам торговой сессии рублю даже удалось немного укрепиться. Полагаем, что это произошло благодаря усилению спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, которые воспользовались высоким курсом юаня и увеличили продажу валюты перед пиковыми выплатами налогов на следующей неделе. Полагаем также, что повышенная волатильность последних дней связана как с нестабильным информационным фоном, касающимся темы очередных переговоров между Путиным и Трампом, так и с неполной уверенностью игроков относительно решения Банка России по ключевой ставке в эту пятницу. Несмотря на то, что в последние дни все больше аналитиков склоняется к тому, что регулятор оставит ставку на прежнем уровне, в силе остаются и аргументы в пользу ее снижения на 50-100 базисных пунктов. В этой связи рынок с повышенным вниманием будет анализировать сегодняшние данные Росстата по инфляции", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Цены на нефть прибавляют более 2,2% вечером в среду, поднимаясь вторую сессию подряд на оптимизме по поводу торговых переговоров США и Индии.

К 19:00 декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 2,43% до $62,8 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 2,6%, до $58,72 за баррель.

Поддержку рынку оказывают сообщения о том, что Вашингтон и Нью-Дели близки к подписанию соглашения, предусматривающего постепенное сокращение импорта Индией российской нефти. Уменьшение Индией закупок нефти в России может повысить спрос на другие сорта, отмечает аналитик MUFG Суджин Ким. Кроме того, снижение Вашингтоном пошлин для Индии в случае заключения торговой сделки будет способствовать ослаблению общей торговой напряженности, отмечает эксперт.

Новости о том, что подготовка анонсированной ранее встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным поставлена на паузу, усилили опасения относительно введения дополнительных ограничений на российские поставки.

Позитивным фактором для нефтяного рынка также стало сообщение министерства энергетики США о намерении закупить 1 млн баррелей нефти в стратегический нефтяной резерв.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 961 тысячу баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты в среднем ожидали увеличения на 1,2 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 17 октября, сократились на 2,15 млн баррелей, дистиллятов - на 1,48 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 770 тысяч баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 21 октября опустилась на 7 базисных пунктов, до 16,37% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц понизилась в среду на 2 базисных пункта, до 16,79% годовых, версия на срок 3 месяца уменьшилась на 3 базисных пункта, 17,81% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев опустилась на 2 базисных пункта и составила 19,74%.