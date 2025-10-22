В России производство грузовых вагонов за 9 месяцев снизилось на 24,2%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В России в январе-сентябре 2025 года производство грузовых магистральных ширококолейных вагонов снизилось на 24,2% в годовом исчислении, до 41,5 тысячи, сообщается в материалах Росстата.

Выпуск пассажирских ж/д вагонов за этот период сократился на 12,5%, до 988 единиц.

В январе-сентябре 2025 года производство магистральных электровозов уменьшилось на 19,5% и составило 198 штук.

В том числе в сентябре 2025 года производство грузовых ж/д вагонов в России составило 3,6 тысячи (падение в 1,9 раза к сентябрю 2024 года), пассажирских вагонов - 111 штук (-28,4%), магистральных электровозов - 30 штук (на уровне сентября 2024 года).