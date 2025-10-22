Поиск

Новый пакет санкций ЕС предусматривает ускорение отказа от российского СПГ

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В рамках принятого 19-го пакета санкций против РФ Евросоюз ускорит отказ от российского сжиженного природного газа (СПГ), а также введет меры против 117 судов, заявил в среду глава МИД Нидерландов Давид ван Вил.

"Они включают в себя надежные новые меры, нацеленные на сокращение доходов РФ. Мы ускорим отход от российского СПГ. Как ЕС, мы полностью привержены "закрытию крана" такого рода ископаемого топлива (из России - ИФ)", - написал ван Вил в социальной сети X.

Он также заявил, что под новые санкции попадут 117 российских судов, которые якобы связаны с российским "теневым флотом".

Министр подтвердил, что Брюссель принял 19-й пакет санкций в отношении России, отметив, что уже начата работа над следующим пакетом.

Нидерланды Давид ван Вил Евросоюз Россия санкции СПГ
