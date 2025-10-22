Рынок акций РФ на вечерней сессии упал ниже 2600п по индексу IMOEX2 на новостях о санкциях

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на вечерних торгах в среду упал на фоне известий о готовящихся антироссийских санкциях Запада, а также на опасениях, что ЦБ РФ на заседании в пятницу возьмет паузу в цикле смягчения монетарной политики из-за угрозы инфляции; сдерживающим фактором выступает выросшая нефть (фьючерс на Brent торгуется выше $63,2 за баррель). Индекс IMOEX2 откатился ниже 2600 пунктов, к уровню 16 октября.

К 23:10 МСК индекс IMOEX2 составил 2590,25 пункта (-2,4% к уровню закрытия основных торгов и -1,6% к уровню вторника).

Лидируют в снижении акции ПАО "Группа Позитив" (-4,5%), "НОВАТЭКа" (-3,5%), МКПАО "Хэдхантер" (-3,5%), МКБ (-3%), "НЛМК" (-2,7%), "ВК" (-2,6%), "ММК" (-2,4%), "Аэрофлота" (-2,3%), "Татнефти" (-2,3%), "Яндекса" (-2,3%), "АЛРОСА" (-2,1%), Сбербанка (-2,1% и -2% "префы"), "Т-Технологии" (-2%), "МТС" (-1,9%).

Постпреды стран Евросоюза в среду вечером согласовали 19-й пакет санкций против России, сообщили европейские СМИ. Подробностей о новых ограничительных мерах не приводится. Официального подтверждения данной информации пока не поступало. После согласования постпредами санкции для вступления в силу должны еще получить одобрение от руководителей стран-членов ЕС.

Глава Минфина США Скотт Бессент в среду заявил, что Вашингтон объявит о новых санкциях против России в ближайшее время, сообщили американские СМИ.

"Мы объявим либо после закрытия торгов сегодня днем (по времени Вашингтона - ИФ), либо первым делом завтра утром, о значительном усилении санкций против России", - сказал министр.

Кроме того, издание The Wall Street Journal сообщило в среду со ссылкой на источники, что власти США сняли основное ограничение на применение Киевом некоторых ракет большой дальности, которые Украине предоставляют западные страны. "Администрация президента США Трампа сняла ключевое ограничение на использование Украиной некоторых ракет большой дальности, предоставляемых западными союзниками, что позволит Киеву нарастить атаки на цели на территории России", - говорится в сообщении.

Издание напоминает, что этот шаг последовал после того, как ранее "полномочия на то, чтобы поддерживать такие атаки, были переданы от главы Пентагона Пита Хегсета верховному главкому сил НАТО в Европе Алексусу Гринкевичу". Согласно собеседникам издания, это решение было принято еще до встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского на прошлой неделе, однако журналистам о нем стало известно только сейчас.

Подготовка саммита президентов России и США в Венгрии продолжается, но существует вопрос относительно даты его проведения, заявил в среду глава венгерского МИД Петер Сийярто. "После встречи с госсекретарем США Марко Рубио очевидно, что США не отказались от проведения саммита мира в Будапеште. Подготовка ведется. Единственный вопрос - это сроки, а не намерения (сторон - ИФ)", - написал Сийярто в соцсетях.

Согласно вышедшим в среду данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 14 по 20 октября составил 0,22% после повышения на 0,21% с 7 по 13 октября, на 0,23% с 30 сентября по 6 октября, на 0,13% с 23 по 29 сентября, на 0,08% с 16 по 22 сентября. С начала месяца цены к 20 октября выросли на 0,63%, с начала года - на 4,95%.

Из данных за 20 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 20 октября ускорилась до 8,19% с 8,16% на 13 октября (и 7,98% на конец сентября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Банк России в пятницу будет выбирать между сохранением ключевой ставки на уровне 17% или ее снижением до 16-16,5%, считают аналитики. Большинство экспертов ждет, что ставка останется неизменной, часть экономистов допускают ее снижение шагами в 50 или 100 базисных пунктов.