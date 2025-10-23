Поиск

Уолл-стрит снизилась на отчетностях, опасениях эскалации в отношениях США и КНР

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали отчетности компаний и сообщения о новых ограничительных мерах, которые Вашингтон может ввести против Китая.

Белый дом рассматривает возможность введения ограничений на поставку в КНР товаров, содержащих американское программное обеспечение или созданных с использованием такого ПО, сообщили СМИ со ссылкой на информированные источники.

Подобная мера может привести к существенной эскалации в торговой войне между США и Китаем. Индексы Уолл-стрит усилили снижение на этих новостях, но впоследствии восстановили часть позиций.

Торговый конфликт Вашингтона с Пекином, вероятно, будет продолжаться до встречи между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, отметил аналитик U.S. Bank Wealth Management Том Хайнлин.

По его словам, сообщения о возможных новых ограничениях усилили негативный эффект от разочаровывающей отчетности ряда технологических компаний. Между тем Хайнлин считает, что не стоит делать выводы по результатам одного дня. "Сезон отчетности выдался довольно удачным, и мы не так уж далеки от исторических максимумов", - сказал он.

Лидером роста среди компонентов Dow Jones Industrial Average стала International Business Machines (+1,9%), лидером снижения - поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами Salesforce Inc. (-2,6%).

В составе S&P 500 сильнее всего выросли в цене бумаги производителя хирургического оборудования Intuitive Surgical, подорожавшие на 13,9% на позитивной отчетности компании. Самые большие потери понес производитель оборудования для систем климат-контроля Lennox International. Его акции подешевели на 10,2% после неоднозначных квартальных результатов и ухудшения годового прогноза.

Котировки Netflix Inc. упали на 10,1%. Квартальная прибыль крупнейшего в мире сервиса потокового видео по подписке оказалась хуже оценок рынка.

Стоимость бумаг Texas Instruments, занимающейся разработкой и производством полупроводниковых компонентов, снизилась на 5,6% на разочаровывающих прогнозах компании.

Производитель игрушек Mattel сократил капитализацию на 2,8%. Его скорректированная прибыль и выручка за третий квартал не оправдали ожиданий аналитиков.

Рыночная стоимость телекоммуникационного оператора AT&T Inc. уменьшилась на 1,9% после неоднозначной отчетности. Компания вернулась к чистой прибыли в третьем квартале, но ее выручка оказалась хуже прогнозов рынка.

Цена акций гостиничной сети Hilton Worldwide Holdings повысилась на 3,4% на сильных квартальных результатах.

Бумаги поставщика решений в сфере энергетики GE Vernova подешевели на 1,6%, несмотря на позитивную отчетность. Компания зафиксировала чистую прибыль в третьем квартале после убытка годом ранее, а ее выручка значительно превысила оценки экспертов.

В среду инвесторы ждали отчетности Tesla, которая должна была быть опубликована уже после закрытия сессии. По итогам основных торгов акции компании опустились в цене на 0,8%. Среди других представителей "великолепной семерки" капитализация Amazon.com Inc. уменьшилась на 1,8%, Apple Inc. - на 1,6%, Nvidia Corp. - на 0,5%. Бумаги Microsoft Corp. подорожали на 0,6%, Alphabet Inc. - на 0,5%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - менее чем на 0,1%.

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии опустился на 0,71% - до 46590,41 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 0,53% - до 6699,4 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,93% и закрылся на отметке 22740,4 пункта.

США Dow Jones Nasdaq S&P 500
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Генсек НАТО считает, что санкции США помогут усадить РФ за стол переговоров

Генсек НАТО считает, что санкции США помогут усадить РФ за стол переговоров

США дали месяц на сворачивание операций с "Роснефтью" и "ЛУКОЙЛом"

Трамп надеется на скорое завершение конфликта на Украине и отмену санкций против РФ

Минфин США ввел санкции против "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа"

Минфин США ввел санкции против "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа"

Рынок акций РФ на вечерней сессии упал ниже 2600п по индексу IMOEX2 на новостях о санкциях

Новый пакет санкций ЕС предусматривает ускорение отказа от российского СПГ

США решили перейти к санкциям против РФ из-за подхода Москвы к переговорам по Украине

Постпреды стран ЕС согласовали пакет санкций против России

Поправки об отмене льготы по НДС при обслуживании банковских карт приняты в I чтении

Госдума приняла в I чтении пакет комплексных налоговых поправок

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7411 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });