Уолл-стрит снизилась на отчетностях, опасениях эскалации в отношениях США и КНР

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали отчетности компаний и сообщения о новых ограничительных мерах, которые Вашингтон может ввести против Китая.

Белый дом рассматривает возможность введения ограничений на поставку в КНР товаров, содержащих американское программное обеспечение или созданных с использованием такого ПО, сообщили СМИ со ссылкой на информированные источники.

Подобная мера может привести к существенной эскалации в торговой войне между США и Китаем. Индексы Уолл-стрит усилили снижение на этих новостях, но впоследствии восстановили часть позиций.

Торговый конфликт Вашингтона с Пекином, вероятно, будет продолжаться до встречи между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, отметил аналитик U.S. Bank Wealth Management Том Хайнлин.

По его словам, сообщения о возможных новых ограничениях усилили негативный эффект от разочаровывающей отчетности ряда технологических компаний. Между тем Хайнлин считает, что не стоит делать выводы по результатам одного дня. "Сезон отчетности выдался довольно удачным, и мы не так уж далеки от исторических максимумов", - сказал он.

Лидером роста среди компонентов Dow Jones Industrial Average стала International Business Machines (+1,9%), лидером снижения - поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами Salesforce Inc. (-2,6%).

В составе S&P 500 сильнее всего выросли в цене бумаги производителя хирургического оборудования Intuitive Surgical, подорожавшие на 13,9% на позитивной отчетности компании. Самые большие потери понес производитель оборудования для систем климат-контроля Lennox International. Его акции подешевели на 10,2% после неоднозначных квартальных результатов и ухудшения годового прогноза.

Котировки Netflix Inc. упали на 10,1%. Квартальная прибыль крупнейшего в мире сервиса потокового видео по подписке оказалась хуже оценок рынка.

Стоимость бумаг Texas Instruments, занимающейся разработкой и производством полупроводниковых компонентов, снизилась на 5,6% на разочаровывающих прогнозах компании.

Производитель игрушек Mattel сократил капитализацию на 2,8%. Его скорректированная прибыль и выручка за третий квартал не оправдали ожиданий аналитиков.

Рыночная стоимость телекоммуникационного оператора AT&T Inc. уменьшилась на 1,9% после неоднозначной отчетности. Компания вернулась к чистой прибыли в третьем квартале, но ее выручка оказалась хуже прогнозов рынка.

Цена акций гостиничной сети Hilton Worldwide Holdings повысилась на 3,4% на сильных квартальных результатах.

Бумаги поставщика решений в сфере энергетики GE Vernova подешевели на 1,6%, несмотря на позитивную отчетность. Компания зафиксировала чистую прибыль в третьем квартале после убытка годом ранее, а ее выручка значительно превысила оценки экспертов.

В среду инвесторы ждали отчетности Tesla, которая должна была быть опубликована уже после закрытия сессии. По итогам основных торгов акции компании опустились в цене на 0,8%. Среди других представителей "великолепной семерки" капитализация Amazon.com Inc. уменьшилась на 1,8%, Apple Inc. - на 1,6%, Nvidia Corp. - на 0,5%. Бумаги Microsoft Corp. подорожали на 0,6%, Alphabet Inc. - на 0,5%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - менее чем на 0,1%.

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии опустился на 0,71% - до 46590,41 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 0,53% - до 6699,4 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,93% и закрылся на отметке 22740,4 пункта.