Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 3,6%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг падает после известий о новых антироссийских санкциях Запада, а также на фоне опасений эскалации геополитической напряженности после сообщений The Wall Street Journal и возможной паузы в цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ из-за угрозы инфляции; сдерживающим фактором выступает выросшая нефть (фьючерс на Brent подскочил к $64,4 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов упал на 3,6%, в район 2550 пунктов.

К 07:01 мск индекс МосБиржи составил 2557,19 пункта (-3,6%), из индексных бумаг лидерами снижения выступили акции "Аэрофлота" (-5,8%), "Газпрома" (-4,4%), "ЛУКОЙЛа" (-6,9%), МКБ (-4,4%), "Роснефти" (-5%), "Ростелекома" (-4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 23 октября, составляет 81,6549 руб. (+30,74 копейки).

Усиление распродаж акций наблюдалось в среду вечером после сообщения издания The Wall Street Journal со ссылкой на источники, что власти США сняли основное ограничение на применение Киевом некоторых ракет большой дальности, которые Украине предоставляют западные страны. "Администрация президента США Трампа сняла ключевое ограничение на использование Украиной некоторых ракет большой дальности, предоставляемых западными союзниками, что позволит Киеву нарастить атаки на цели на территории России", - говорится в сообщении.

Согласно собеседникам издания, это решение было принято еще до встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского на прошлой неделе, однако журналистам о нем стало известно только сейчас.

Однако президент США Дональд Трамп опроверг это сообщение, что вызвало коррекционный отскок рынка акций. Трамп заявил, что сообщение о решении Вашингтона снять ограничения на использование Украиной некоторых ракет большой дальности не соответствует действительности. "История The Wall Street Journal о том, что США согласились на то, чтобы Украине разрешили использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь России - это не соответствующая действительности информация", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они не поступили на Украину, или к тому, что Украина с ними делает", - подчеркнул американский лидер.

Кроме того, увеличение волатильности рынка наблюдалось на фоне новостей о санкциях. Постпреды стран Евросоюза в среду вечером согласовали 19-й пакет санкций против России, сообщили европейские СМИ.

В рамках принятого 19-го пакета санкций против РФ ЕС ускорит отказ от российского сжиженного природного газа (СПГ), а также введет меры против 117 судов, заявил в среду глава МИД Нидерландов Давид ван Вил. Он подтвердил сообщения, что ЕС принял 19-й пакет санкций в отношении РФ, и отметил, что блок уже начал работу над следующим пакетом.

Глава Минфина США Скотт Бессент в среду также заявил, что Вашингтон решил перейти к новым санкциям против России, они станут одними из самых масштабных мер, вводимых в отношении этой страны. "Это станет одним из самых крупных санкционных пакетов, которые мы вводили в отношении РФ", - заявил он в интервью Fox News.

По словам Бессента, администрация США приняла решение об усилении санкционного давления на Россию из-за подхода Москвы к переговорному процессу по Украине. "Президент России Путин не сел за стол переговоров честно и откровенно, как мы надеялись", - сказал Бессент в эфире Fox News.

"Были переговоры, начавшиеся на Аляске, и президент США Трамп покинул их, когда понял, что ситуация не двигается вперед. Были переговоры за закрытыми дверям, но я считаю, что президент разочарован тем, как идут эти переговоры", - подчеркнул он.

В ночь на четверг Минфин США объявил о дополнительных санкциях в отношении РФ, в рамках которых меры вводятся против нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ". Также Минфин сообщил, что США призывают союзников присоединиться к новым мерам против РФ, при этом продолжат выступать за урегулирование на Украине.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) в связи с введением санкций против "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" выдало стандартную для таких случаев лицензию на сворачивание операций с новыми фигурантами SDN List. Лицензия, текст которой опубликован на сайте Минфина, действует до 21 ноября.

Трамп выразил надежду, что украинский конфликт будет быстро урегулирован, и он сможет отменить введенные санкции против нефтяных компаний из РФ.

Также Трамп заявил во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, что пока отменил встречу с Путиным, рассчитывает провести ее в будущем.

Трамп надеется, что из-за введения Вашингтоном санкций против нефтяных компаний Москва будет придерживаться "разумного" подхода при урегулировании конфликта на Украине. "Надеюсь, это подтолкнет к тому, чтобы он (президент России Владимир Путин - ИФ) стал разумным", - сказал Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме. "Надеюсь, что и Зеленский будет вести себя разумно", - добавил американский лидер.

Подготовка саммита президентов России и США в Венгрии продолжается, но существует вопрос относительно даты его проведения, заявил в среду глава венгерского МИД Петер Сийярто. "После встречи с госсекретарем США Марко Рубио очевидно, что США не отказались от проведения саммита мира в Будапеште. Подготовка ведется. Единственный вопрос - это сроки, а не намерения (сторон - ИФ)", - написал Сийярто в соцсетях.

Согласно вышедшим накануне вечером данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 14 по 20 октября составил 0,22% после повышения на 0,21% с 7 по 13 октября, на 0,23% с 30 сентября по 6 октября, на 0,13% с 23 по 29 сентября, на 0,08% с 16 по 22 сентября. С начала месяца цены к 20 октября выросли на 0,63%, с начала года - на 4,95%.

Из данных за 20 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 20 октября ускорилась до 8,19% с 8,16% на 13 октября (и 7,98% на конец сентября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

ЦБ РФ в среду в преддверии заседания в пятницу совета директоров по ключевой ставке опубликовал оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения, в октябре они не изменились. Как следует из опроса "инФОМ" по заказу Банка России, инфляционные ожидания в октябре остались на уровне сентября - 12,6% (минимум за год, вблизи уровня сентября 2024 года - 12,5%).

Банк России в пятницу будет выбирать между сохранением ключевой ставки на уровне 17% или ее снижением до 16-16,5%, считают аналитики. Большинство экспертов ждет, что ставка останется неизменной, часть экономистов допускают ее снижение шагами в 50 или 100 базисных пунктов.

В США накануне индексы акций снизились на 0,5-0,9% на отчетностях и опасениях эскалации в отношениях США и Китая.

Белый дом рассматривает возможность введения ограничений на поставку в КНР товаров, содержащих американское программное обеспечение или созданных с использованием такого ПО, сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированные источники. Подобная мера может привести к существенной эскалации в торговой войне между США и Китаем. Индексы Уолл-стрит усилили снижение на этих новостях, но впоследствии восстановили часть позиций.

В Азии в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,3%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,2%, южнокорейский Kospi снизился на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%), консолидируются американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются на 0,1-0,2%).

На нефтяном рынке утром в четверг цены растут из-за опасений эскалации в отношениях США и Китая.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 7:01 мск составила $64,38 за баррель (+2,9%), декабрьская цена фьючерса на WTI - $60,24 за баррель (+3%).