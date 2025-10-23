Поиск

Минтранс рассчитывает на запуск прямого авиасообщения с Малайзией до конца года

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Запуск прямого авиасообщения между Россией и Малайзией запланирован на 2025 год, полеты будет выполнять авиакомпания Red Wings, сообщил в Совете Федерации замминистра транспорта Владимир Потешкин.

"В частности, в этом году планируется запуск рейсов, и буквально вчера мы проводили с Малайзией двусторонние переговоры. В ближайшем перспективе двух недель планируется МПК (межправительственная комиссия - ИФ) с выездом туда, поэтому у нас авиакомпания Red Wings должна начать полеты. Когда появляется столица в карте полетов, то ДФО, безусловно, присутствует также", - сказал он на заседании комитета Совфеда по экономической политике, посвященном авиаперевозкам из регионов Дальнего Востока.

Потешкин добавил, что с января по август 2025 года зарубежный пассажиропоток из дальневосточных аэропортов вырос почти на треть. Наиболее значимый рост наблюдается из таких городов, как Хабаровск, Владивосток и Южно-Сахалинск. Увеличила число рейсов авиакомпания "Аврора", включая запуск рейса Владивосток - Далянь. AZUR air планирует с ноября 2025 года начать выполнение полетов из Хабаровска, Благовещенска и Владивостока в тайские Пхукет и Утапао. Авиакомпании КНР, Вьетнама, КНДР наращивают объемы перевозок в города Дальневосточного федерального округа, в частности во Владивосток.

"Нужно понимать, что и российские перевозчики, и иностранные перевозчики, безусловно, дорожат тем, что спрос на Юго-Восточную Азию с территории Дальнего Востока есть, и Сибирский регион тоже не является исключением. Соответственно, я считаю, что у нас достаточно неплохой пассажиропоток на этих международных направлениях", - подытожил Потешкин.

Начальник управления регулирования перевозок и международного сотрудничества Росавиации Лев Косинов добавил, что международные пассажирские полеты из России выполняет 21 российская авиакомпания в 29 стран. И 65 иностранных авиакомпаний из 33 стран в Россию. Всего полеты осуществляются в 41 государство. Из пунктов ДФО - в 6 государств, их выполняют по 8 иностранных и российских авиакомпаний.

Red Wings ДФО Минтранс Малайзия Лев Косинов Владимир Потешкин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Подъем цен на нефть превысил 5%, Brent подорожала почти до $66 за баррель

ЕС расширил санкции против платежных сервисов, в том числе СБП и карт "Мир"

ЕС запретил новые сделки с резидентами российских ОЭЗ, включая "Сколково"

ЕС с 12 ноября запретит транзакции с Альфа-банком, МТС банком и Абсолют банком

ЕС с 12 ноября запретит транзакции с Альфа-банком, МТС банком и Абсолют банком

Reuters сообщил о планах индийских нефтепереработчиков сократить импорт из России

Основная сессия на "Мосбирже" началась с падения индексов на 3,4%

Brent подорожала на 3,5% до $64,79 за баррель на новостях о санкциях

Tesla сократила квартальную чистую прибыль на 37% при рекордной выручке

Первые активы Бикова и Боброва перешли РФ

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 3,6%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7414 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });