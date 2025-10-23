Минтранс рассчитывает на запуск прямого авиасообщения с Малайзией до конца года

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Запуск прямого авиасообщения между Россией и Малайзией запланирован на 2025 год, полеты будет выполнять авиакомпания Red Wings, сообщил в Совете Федерации замминистра транспорта Владимир Потешкин.

"В частности, в этом году планируется запуск рейсов, и буквально вчера мы проводили с Малайзией двусторонние переговоры. В ближайшем перспективе двух недель планируется МПК (межправительственная комиссия - ИФ) с выездом туда, поэтому у нас авиакомпания Red Wings должна начать полеты. Когда появляется столица в карте полетов, то ДФО, безусловно, присутствует также", - сказал он на заседании комитета Совфеда по экономической политике, посвященном авиаперевозкам из регионов Дальнего Востока.

Потешкин добавил, что с января по август 2025 года зарубежный пассажиропоток из дальневосточных аэропортов вырос почти на треть. Наиболее значимый рост наблюдается из таких городов, как Хабаровск, Владивосток и Южно-Сахалинск. Увеличила число рейсов авиакомпания "Аврора", включая запуск рейса Владивосток - Далянь. AZUR air планирует с ноября 2025 года начать выполнение полетов из Хабаровска, Благовещенска и Владивостока в тайские Пхукет и Утапао. Авиакомпании КНР, Вьетнама, КНДР наращивают объемы перевозок в города Дальневосточного федерального округа, в частности во Владивосток.

"Нужно понимать, что и российские перевозчики, и иностранные перевозчики, безусловно, дорожат тем, что спрос на Юго-Восточную Азию с территории Дальнего Востока есть, и Сибирский регион тоже не является исключением. Соответственно, я считаю, что у нас достаточно неплохой пассажиропоток на этих международных направлениях", - подытожил Потешкин.

Начальник управления регулирования перевозок и международного сотрудничества Росавиации Лев Косинов добавил, что международные пассажирские полеты из России выполняет 21 российская авиакомпания в 29 стран. И 65 иностранных авиакомпаний из 33 стран в Россию. Всего полеты осуществляются в 41 государство. Из пунктов ДФО - в 6 государств, их выполняют по 8 иностранных и российских авиакомпаний.