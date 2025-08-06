Путин обсудит с верховным правителем Малайзии развитие двусторонних отношений

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду в Кремле проведет переговоры с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом.

Это первый государственный визит в Россию малазийского монарха с момента установления дипломатических отношений между нашими странами в 1967 году.

Как сообщила ранее пресс-служба президента РФ, на саммите в Кремле будет обсуждаться дальнейшее развитие российско-малазийских отношений, а также актуальные международные региональные вопросы.

Приезду короля Малайзии в Москву предшествовал визит премьер-министра этой страны Анвара Ибрагима.

По итогам переговоров с ним Путин заявил, в частности, что у двух стран есть перспективы для реализации совместных проектов в газовой сфере и в области мирного атома.

В свою очередь министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщил, что на переговорах с премьер-министром Малайзии обсуждалось увеличение поставок российской нефти в эту страну, а также для соседних государств, потенциальные инвестиции со стороны РФ в инфраструктуру по приему газа.

На переговорах с Анваром Ибрагимом также было заявлено, что Россия и Малайзия обсуждают возможность открытия прямого авиасообщения, была подтверждена заинтересованность российских агропроизводителей в расширении экспорта своей продукции в Малайзию, в том числе по стандарту "халяль".

Российский фонд прямых инвестиций в свою очередь сообщил, что обсуждает с суверенным фондом Малайзии создание совместного инвестфонда с акцентом на инфраструктурные проекты - порты, железные дороги, транспортные хабы.

Визит верховного правителя Малайзии в Россию продлится до 10 августа. Из Москвы он отправится в Казань, где встретится с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и посетит Казанский вертолетный завод. В Куала-Лумпуре уже назвали нынешний визит монарха в РФ историческим.