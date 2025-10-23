"Газпром" в третий раз за месяц обновил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири"

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" 22 октября в третий раз за месяц обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири", сообщила компания.

Поставленный объем превысил контрактные обязательства "Газпрома", отмечается в сообщении газовой монополии.

Это шестой рекорд с момента выхода поставок по газопроводу "Сила Сибири" на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 года.

Поставки российского газа идут в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.