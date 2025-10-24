Поиск

Что произошло за день: пятница, 24 октября

Решение ЦБ РФ по ключевой ставке и прогнозы регулятора, поездка Кирилла Дмитриева в США, возможные причины решения Трампа о санкциях против РФ

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 50 б. п., до 16,5% годовых. В Минэкономразвития РФ такой шаг сочли скорее "символическим" и отметили пространство для дальнейшего смягчения ДКП.

Банк России повысил прогноз по инфляции на 2025 год до 6,5-7%, на 2026 год - до 4-5%, достижение таргета по уровню инфляции в 4% смещается на 2027 год. ЦБ ожидает, что основное влияние на инфляцию со стороны повышения НДС будет в декабре 2025 года и январе 2026 года. Прогноз роста ВВП РФ в 2025 году понижен до 0,5-1,0%, прогноз по средней ставке на 2026 год повышен до 13-15%.

- Спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев прибыл в США для встреч с официальными лицами. По его словам, поездка была давно запланирована и ее не отменили после шагов Вашингтона.

- Трамп неожиданно принял решение о новых санкциях против России после доклада госсекретаря США Марко Рубио, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

- Один пострадавший в результате атаки беспилотника в Красногорске попал в реанимацию. Поврежденный дом начали восстанавливать, пострадавшие получат выплаты.

- Доходы Euroclear от замороженных российских активов за 9 месяцев упали на 25%. Европейский депозитарий объясняет такую динамику постепенным снижением процентных ставок.

- Московским автомобилистам рекомендовали менять летнюю резину на зимнюю со следующей недели.

