Rheinmetall поставит Бундесверу 40 спутников за два года

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Оборонный концерн Rheinmetall впервые получил заказ на поставку спутников для Бундесвера, сообщает Handelsblatt.

"План следующий: поставить Бундесверу в течение следующих двух лет 40 так называемых низкоорбитальных спутников", - заявил изданию председатель правления Rheinmetall Армин Паппергер.

По информации трех источников издания, договор о поставках военных спутников готов к подписанию. Сумма контракта, по оценкам, может составить до 3 млрд евро.

Западные СМИ отмечают, что Германский концерн разработает эти спутники совместно с финским стартапом Iceye и изготовит их на собственном заводе в Нойсе, земля Северный Рейн-Вестфалия.

Rheinmetall также планирует совместно с Iceye совершенствовать технологии анализа данных, чтобы иметь возможность предлагать клиентам обработанные разведывательные данные.

СМИ напоминают, что Бундесвер уже располагает различными спутниковыми сетями, в том числе проектом Sarah, который обеспечивает возможности разведки с орбиты Земли по всему миру. Новые разработки Rheinmetall могут значительно расширить возможности немецкой армии в области спутниковой разведки.

