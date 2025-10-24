ЦБ помимо снижения ставки на 50 б.п. рассматривал паузу и снижение на 100 б.п.

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании в пятницу предметно рассматривал шаг снижения ключевой ставки помимо 50 б.п. также на 100 б.п. и ее сохранение на уровне 17% годовых, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Какие варианты мы рассматривали? Предметно рассматривалось три варианта - 16%, 16,5% и неизменная ставка в 17%", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания.

По ее словам, различия в позициях при обсуждении можно свести к оценке устойчивой инфляции и степени обеспокоенности масштабом возможных вторичных эффектов от разовых проинфляционных факторов. "Мы все видим разовые проинфляционные факторы, но действительно, оценить, какие будут вторичные эффекты, достаточно сложно", - добавила она.

По ее словам, участники заседания, которые выступали за более значительное снижение, полагают, что охлаждение спроса сравнительно быстро будет двигать устойчивую инфляцию к целевому уровню. "И что влияние проинфляицонных разовых факторов на инфляционные ожидания будет не очень значительным", - сказала глава ЦБ.

Те же, кто отстаивал неизменность, напротив, по ее словам, полагают, что устойчивый рост цен еще не опустился к 4%, и возможно, пока остается ближе к 6% без существенного снижения в последние месяцы. Они опасаются, что влияние разовых факторов в условиях, когда перегрев спроса еще не исчерпан, а инфляционные ожидания не заякорены, может быть более выраженным, растянутым во времени, чем в том случае, когда эта комбинация проинфляционных разовых факторов реализовывалась при низкой инфляции и сбалансированном росте, сказала Набиуллина. "Поэтому, на их взгляд, требуется дополнительная осмотрительность при дальнейших шагах по смягчению денежно-кредитной политики", - сказала она

Говоря о вероятных дальнейших решениях, Набиуллина отметила, что прогноз по траектории ключевой ставки, в том числе на этот год, предполагает возможность как дополнительного снижения на декабрьском заседании, так и неизменность ставки.

Сигнал совета директоров на ближайшее заседание нейтральный, напомнила она. "Это означает, что продолжение снижения на ближайших заседаниях не предопределено по умолчанию, для решения о следующем снижении ставки потребуются дополнительные факты, которые будут подтверждать, что можно двигаться дальше без риска того, что устойчивая инфляция залипнет в 2026 году выше целевого уровня. Это, наверное, самое важное для принятия решения", - пояснила она.