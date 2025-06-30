ЕС продлил санкции против РФ на полгода

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил о продлении в понедельник экономических санкций Евросоюза в отношении России на полгода, до 31 января 2026 года.

"Эти экономические меры, впервые введенные в 2014 году, были значительно расширены с февраля 2022 года", - напоминают в Брюсселе.

В коммюнике совета сообщается, что эти санкции "состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения на торговлю, финансы, энергетику, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши".

Они также охватывают "запрет на импорт или перевалку морской сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, систему SWIFT для ряда российских банков и приостановление вещательной деятельности и лицензий в Европейском союзе нескольких российских СМИ".

"Кроме того, конкретные меры позволяют ЕС противодействовать обходу санкций", - сказано в сообщении.

По оценке Совета Евросоюза, "целесообразно сохранять в силе все меры, введенные ЕС, и при необходимости принимать дополнительные меры".



