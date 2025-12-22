Поиск

Paramount улучшила предложение о покупке Warner Bros. Discovery

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Paramount Skydance Corp. улучшила предложение о выкупе акций Warner Bros. Discovery (WBD), дополнив его личной гарантией миллиардера Ларри Эллисона.

Как говорится в сообщении Paramount, условия оферты были изменены с учетом обеспокоенности относительно источников финансирования сделки, выраженной ранее советом директоров WBD.

Руководители WBD выразили сомнение в достаточности гарантии со стороны трастового фонда семьи Эллисонов, который является отзывным, что предполагает возможность вывода из него активов в любое время. Совет директоров рекомендовал акционерам отклонить оферту Paramount и одобрить сделку с Netflix Inc., которая хочет купить часть активов WBD, включая киностудии Warner Bros., телеканал HBO и стриминговый сервис HBO Max, за $27,75 за бумагу с частичной оплатой собственными акциями.

В отличие от Netflix, Paramount намерена приобрести все активы WBD и по-прежнему предлагает акционерам WBD по $30 за бумагу с оплатой денежными средствами, оценивая компанию в сумму свыше $100 млрд.

При этом основатель Oracle Corp. Ларри Эллисон согласился предоставить личную безотзывную гарантию финансирования сделки в размере $40,4 млрд, а также не выводить активы из семейного фонда, владеющего примерно 1,16 млрд акциями Oracle, до завершения покупки WBD.

Paramount также увеличила размер суммы, которую заплатит WBD в том случае, если сделка не будет одобрена регулятором, до $5,8 млрд с предлагавшихся ранее $5 млрд.

Обязательным условием сделки является сохранение в собственности WBD всего подразделения Global Networks, в который входят известные развлекательные, спортивные и новостные кабельные телеканалы, в том числе CNN, TNT Sports и Discovery. Соглашение с Netflix предусматривает его выделение в самостоятельную компанию.

Котировки акций Paramount повышаются на 5,5% в ходе торгов в понедельник, бумаги Warner Bros. Discovery дорожают на 4,3%, тогда как Netflix теряет 1% рыночной стоимости.

Paramount Skydance Corp. WBD Warner Bros. Discovery
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Alphabet покупает поставщика решений для дата-центров Intersect за $4,75 млрд

 Alphabet покупает поставщика решений для дата-центров Intersect за $4,75 млрд

"Шереметьево" с января повысит сборы с авиакомпаний РФ на 10%, с иностранных – на 3%

 "Шереметьево" с января повысит сборы с авиакомпаний РФ на 10%, с иностранных – на 3%

Совет ЕС продлил на полгода экономические санкции против России

Гендиректор "КАМАЗа" пока не видит признаков восстановления рынка тяжелых грузовиков

Минсельхоз сообщил, что рынок с избытком обеспечен яйцами

 Минсельхоз сообщил, что рынок с избытком обеспечен яйцами

Золото подорожало выше $4380 за унцию и обновило ценовой рекорд

 Золото подорожало выше $4380 за унцию и обновило ценовой рекорд

"Ростех" сообщил о первом испытательном полете Су-57 с новым двигателем

Фондовые индексы США завершили торги в пятницу уверенным ростом

 Фондовые индексы США завершили торги в пятницу уверенным ростом

Лавров констатировал продолжение снижения торговых барьеров между РФ и странами Африки

Правительство РФ установило квоту в 200 тыс. т на экспорт риса в 2026 году
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7937 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
Взрыв на Крымском мосту Взрыв на Крымском мосту 116 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 458 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });