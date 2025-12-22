Paramount улучшила предложение о покупке Warner Bros. Discovery

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Paramount Skydance Corp. улучшила предложение о выкупе акций Warner Bros. Discovery (WBD), дополнив его личной гарантией миллиардера Ларри Эллисона.

Как говорится в сообщении Paramount, условия оферты были изменены с учетом обеспокоенности относительно источников финансирования сделки, выраженной ранее советом директоров WBD.

Руководители WBD выразили сомнение в достаточности гарантии со стороны трастового фонда семьи Эллисонов, который является отзывным, что предполагает возможность вывода из него активов в любое время. Совет директоров рекомендовал акционерам отклонить оферту Paramount и одобрить сделку с Netflix Inc., которая хочет купить часть активов WBD, включая киностудии Warner Bros., телеканал HBO и стриминговый сервис HBO Max, за $27,75 за бумагу с частичной оплатой собственными акциями.

В отличие от Netflix, Paramount намерена приобрести все активы WBD и по-прежнему предлагает акционерам WBD по $30 за бумагу с оплатой денежными средствами, оценивая компанию в сумму свыше $100 млрд.

При этом основатель Oracle Corp. Ларри Эллисон согласился предоставить личную безотзывную гарантию финансирования сделки в размере $40,4 млрд, а также не выводить активы из семейного фонда, владеющего примерно 1,16 млрд акциями Oracle, до завершения покупки WBD.

Paramount также увеличила размер суммы, которую заплатит WBD в том случае, если сделка не будет одобрена регулятором, до $5,8 млрд с предлагавшихся ранее $5 млрд.

Обязательным условием сделки является сохранение в собственности WBD всего подразделения Global Networks, в который входят известные развлекательные, спортивные и новостные кабельные телеканалы, в том числе CNN, TNT Sports и Discovery. Соглашение с Netflix предусматривает его выделение в самостоятельную компанию.

Котировки акций Paramount повышаются на 5,5% в ходе торгов в понедельник, бумаги Warner Bros. Discovery дорожают на 4,3%, тогда как Netflix теряет 1% рыночной стоимости.