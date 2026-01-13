Поиск

На нацпроект по обеспечению продбезопасности в 2026 году заложено 19,8 млрд рублей

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет в 2026 году предусматривает 19,8 млрд рублей на нацпроект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", сообщает Минсельхоз.

Реализация проекта началась в 2025 году. Информируя о его первых результатах, Минсельхоз сообщает, что в 2025 году Госреестр селекционных достижений пополнили 44 новых сорта и гибрида отечественной селекции, созданных учеными с учетом потребностей аграриев. Среди них картофель, соя, кукуруза, подсолнечник, свекла, рапс и другие сельхозкультуры.

"Достигнуты и первые результаты в сфере биотехнологий для кормовой, а также пищевой и перерабатывающей промышленности. В рамках нацпроекта разработаны две технологии производства отечественных добавок - замороженных заквасок для кисломолочной продукции и кормового фермента липазы. Это позволит расширить применение российских компонентов в производстве и повысить технологическую независимость отрасли", - говорится в сообщении.

В Татарстане начали создавать агробиотехнопарк, который будет заниматься научными исследованиями и разработками в области генетики сельхозживотных.

В сфере сельхозмашиностроения разработан первый отечественный селекционный комбайн, предназначенный для прямой уборки зерновых, колосовых и зернобобовых культур. Помимо этого, запущен проект по созданию и выводу в серийное производство первого в России самоходного свеклоуборочного комбайна.

В рамках реализации программы по подготовке кадров для АПК уже создано более 1 тысячи агротехклассов, в которых обучаются около 16 тысяч школьников. Параллельно ведется модернизация учебных корпусов и общежитий аграрных вузов, в которых получают специальность 34 тысячи студентов.

"В перспективе мероприятия национального проекта позволят сформировать системную основу для развития отечественных технологий и подготовки кадров для АПК и создать долгосрочные условия для укрепления продовольственной безопасности страны", - говорится в сообщении.

Минсельхоз Татарстан АПК
